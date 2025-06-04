Tesla bietet das beste Paket: ADAC zeigt Preis-Reichweiten-Verhältnis von Elektroautos
In einer aktuellen Untersuchung hat der ADAC das Preis-Leistungs-Verhältnis von Elektroautos im Hinblick auf ihre Reichweite bewertet.
Dabei wurden über 480 Modelle betrachtet und der Anschaffungspreis zur angegebenen WLTP-Reichweite in Relation gesetzt. Besonders günstig schneiden Modelle der Kleinwagen- und unteren Mittelklasse ab.
Das Tesla Model 3 bietet mit rund 64 Euro pro Kilometer Reichweite das insgesamt beste Verhältnis. Auch der Kia EV3 und der Hyundai Kona bieten ein günstiges Preis-Reichweiten-Verhältnis von unter 70 Euro pro Kilometer.
Reichweite fürs Geld: China-Modelle punkten kaum
Im mittleren Preissegment erreichen einige familientaugliche Modelle ein relativ gutes Verhältnis von Kosten zu Reichweite. So liegt der VW ID.7 Pro S bei 83 Euro pro Kilometer, obwohl er fast 59.000 Euro kostet.
In den Bestenlisten sind Fahrzeuge chinesischer Hersteller nur vereinzelt vertreten. Der Leapmotor T03 und der XPeng P7 Long Range gehören in ihren jeweiligen Klassen zu den Top-Modellen, andere chinesische Fabrikate bleiben eher unauffällig. In der Oberklasse hebt sich der Lucid Air positiv ab, während der Mercedes-Benz EQS höhere Kosten pro Reichweitenkilometer aufweist.
Im oberen Preissegment verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Kosten und Reichweite deutlich. Hochpreisige Modelle wie der Audi S e-tron GT Quattro oder der Kleinbus Ford Tourneo Custom weisen mit über 200 Euro pro Kilometer sehr hohe Werte auf.
Besonders extrem ist das Missverhältnis bei Luxusfahrzeugen: Der Lotus Evija kostet über zwei Millionen Euro, bietet aber nur eine Reichweite von 345 Kilometern, was das schlechteste Kosten-Reichweiten-Verhältnis der gesamten Studie darstellt.
Musk richtet Tesla doch gerade selbst hin. Erst unterstützt er Trump und bringt die Welt gegen sich auf …und nun schießt er richtig gegen Trump und bringt ihn gegen sich auf.
Fazit…jetzt hat er alle gegen sich und Tesla. Jetzt noch der Börsenkurs – heute -9 % – in den Keller und er kann seine – mit Aktien beliehenen – Kredite nicht mehr bezahlen.
Du tust so als wäre die Aktie am Abgrund. Seit 1 Jahr ist die Aktie immernoch 73% im Plus. Auf Monatssicht 14,90% im Plus. Solche Kommentare schreiben sich immer gut an an Tagen wo die Aktie sinkt, aber Zoom mal raus. ;)
-14,2% !, an Einem Tag.
Dein Superheld hat sich gestern sowie endgültig in den Fuß geschossen mit seiner Epstein Anspielung.
Und nu heute +5% schon wieder, und nu? Das eine Aktie bei sowas volatil reagiert es doch völlig normal.
Verständlich und das Model 3 ist ein hervorragendes Auto.
Aufgrund meiner Überzeugung keine Firma zu unterstützen, die von einem eiskalten, rassistischen Spinner geleitet wird, welcher auch noch die AFD supported und in Afrika Millionen Menschen auf dem Gewissen hat (Einstellung von US-Aid) werde ich niemals einen Tesla kaufen. Nicht mal geschenkt.
Und ich niemals ein Auto von einer Firma die bewusst im Diesel Skandal Kunden verarscht hat und vor kurzem eine riesenpeinliche Datenpanne hatte – VW.
Deswegen hab ich ein Tesla gekauft, jedem seins. :)
Yep, so war’s bei mir auch in 2019. Tesla Model 3 anstelle VW wegen des Diesel Skandals.
Aber in 2024, als der Leasingvertrag auslief, und der narzisstische und Twitter-abhängige CEO mit Spargel-Syndrom es mir zu bunt trieb, Back to BMW.
Und Du solltest Dich mal mit der Historie von VW Beschäftigen.😉
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Gruendung-des-Volkswagenwerks-Autofabrik-diente-erst-der-Ruestung,vwwerk2.html
https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/politik-gesellschaft/vw-volkswagen-kdf-auto-hitler-100.html
Zur Historie von VW gehört aber auch das hier:
„Die Aufarbeitung von VW dient anderen Unternehmen als Vorbild
Heute hingegen gilt das Verhalten des Autokonzerns im Umgang mit seiner Vergangenheit als beispielhaft. Das ist den zahlreichen Wiedergutmachungs-Initiativen des Konzerns zu verdanken, die sich in der 1999 überarbeiteten Dauerausstellung zur Zwangsarbeit auf dem WV-Gelände in Bildern und Texten detailreich nachvollziehen lässt.
So machte sich VW für den Aufbau internationaler Jugendbegegnungen in Mittel- und Osteuropa stark, förderte humanitäre Projekte, unterstützte zum Beispiel Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung von NS-Opfern und beteiligte sich finanziell an der Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/Auschwitz.
Autostadt Wolfsburg: Eine Stadt für Volkswagen und mit gutem Espresso
Im Jahr 1991 wurde am Eingang des Werks in Wolfsburg ein Gedenkstein in Erinnerung an die Zwangsarbeiter enthüllt, 1995 in den Bunkern in Halle 1 eine Stätte des Gedächtnisses eingerichtet und 1998 ein Hilfsfonds für Zwangsarbeiter mit einem Budget von 20 Millionen D-Mark aufgelegt.“
etc.
Wer wie Musk den Hitlergruß zeigt und Faschisten in Deutschland unterstützt hat wohl eher eine Geschichtsstunde nötig.
Die Macht der Suggestion! Als ich das gesehen habe, hat mich das eher an Usain Bolt Siegerpose erinnert.
Mein Vorschlag:
Such Dir alle 3 „Posen“ raus und stell die Nebeneinander und dann sag (unvoreingenommen) mir, ob es zu beiden überhaupt eine Ähnlichkeit gibt.
Nur weil du und andere als diesen Gruß deuten, heißt es nicht das er diesen auch mit dieser Intention gemacht hat. :)
Wer ernsthaft glaubt, Musk hätte selbst den Hitlergruß gezeigt oder „Faschisten in Deutschland“ unterstützt, sollte vielleicht erstmal selbst zur Geschichtsstunde gehen uund vorher eine Runde Faktenkunde belegen.
Empörung ersetzt keine Recherche. Und wer sich seine Welt so simpel bastelt, dass jeder mit unliebsamer Meinung gleich ein Faschist ist, zeigt nicht Haltung, sondern politischen Analphabetismus. Aber eine Partei die momentan 1/4 aller Deutschen Wähler somit als Faschisten zu bezeichnen ist natürlich der einfache Weg, kennt man ja.
Dann nenn sie halt (hoffentlich bald rechtssicher) rechtsextrem. Genug Beispiele gibt’s, alle nachlesbar in entsprechenden, dutzende Seiten langen Berichten.
Dass Musk schon Gast war, offen entsprechende Strömungen unterstützt und mit X auch besonders rechte Ansichten geboostet werden (allgemeines Social Media Problem zugegeben), ist ebenfalls kein Geheimnis.
Das kannst du alles anders sehen und von mir aus auch eine Fahne schwenken, die Freiheit gibt’s ja. Aber ja, wer eine entsprechend zu hunderten oder mehr Fällen/Äußerungen stark rechtsextrem auffallende Partei, ihrem Populismus, deren Feindbild und der Verblendung anheim fällt und diese wählt, der darf sich auch vor Kritik nicht scheuen. Heißt nicht, dass alle anderen heilige Lämmer sind, aber es ist auch kein „wir mobben die weg, weil sie uns nicht gefallen“, wie es so oft aus entsprechenden Kreisen heißt, weil ihnen keine Fakten mehr einfallen, die sie sonst entkräften würde. Wenn man sich die Geschichte genau anschaut, merkt man nämlich auch ganz schnell wie es vor 90 Jahren angefangen hat. Und das ist gar nicht so weit weg, wie man glauben mag. Zum Glück sind wir da noch nicht, aber es sollte in unser aller Interesse sein, dass es nicht dazu kommt.
Häääää??? Ne, is klar!
Hui,
hier versucht aber jemand mit der rhetorischen Keule das Offensichtliche umzudeuten.
Wenn jemand den Hiltlergruß zeigt, dann zeigt er den Hiltlergruß. Manchmal ist es ganz einfach.
Wenn jemand eine gesichert rechtsextremistische (faschistische?) Partei in Deutschland unterstützt, ist politisch und gesellschaftlich wo verortet?
Wenn jemand auf seinen eigenen social media Kanal Lügen und Antisemische Tweets teilt und verurteilte Rechtsextremisten wie „Free Tommy“ unterstützt, ist was für ein Mensch?
Da häufen sich aber inzwischen einige, völlig voneinander unabhängige Einzelfälle, bei denen ich natürlich nicht die „Intention“ dahinter weiß.
Hätte ich doch mal eine Runde Faktenkunde belegt und recherchiert.
Aber hast ja Recht, setzen wir doch erstmal eine Doppelblindstudie über 10 Jahre auf, um zu sehen ob jemand der rechtsextreme Sachen sagt und tut auch wirklich rechtsextrem ist.
Zeig mir mal den einfachen Weg der anscheinend wohlbekannt ist. Da wird es ja dann genügend Beispiele geben.
Übrigens, die Anzahl der Wähler einer Partei sagt nichts darüber aus, ob diese Partei auf dem Boden unser freiheitlich demokratischen Grundordnung steht.
Sag doch sowas nicht. Jan-Hendrik sagt: „sieht aus, schwimmt und riecht wie n Fisch…. Kann also nur n Frosch sein“… hat er im Telegramm Geschichtsrevi…. äh -unterricht gelernt!☝️….mich wundert echt nix mehr in diesem Land 🤦♂️
Wenn jemand ernsthaft meint, Musk sei ein Faschist, nur weil er Meinungen zulässt, die nicht ins eigene Weltbild passen dann offenbart das weniger politisches Urteilsvermögen als eine bedenkliche Begriffsverwässerung. ;)
Musk hat keine Partei verboten, keine Medien gleichgeschaltet, keine Menschen entrechtet. Er baut Autos, Satelliten und digitale Infrastruktur. Er ermöglicht Meinungsfreiheit auf seiner Plattform aauch wenn das bedeutem dass dort auch unbequeme Stimmen zu Wort kommen. Genau das ist das Gegenteil von Faschismus.
Ein Faschist strebt nach totaler Kontrolle über Gesellschaft und Denken. Musk dagegen lässt mehr Meinungsdiversität zu als fast jede andere große Plattform. Dass das manchen zu offen ist, sagt mehr über deren Demokratieverständnis als über Musk.
Hmm uUnd was hat er sonst getan? Milliarden in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Raumfahrt investiert. Arbeitsplätze geschaffen. Innovationen vorangetrieben. Ein autoritärer Hardliner sieht anders aus..
Wer solche Leute mit echten Faschisten gleichsetzt, verspottet nicht nur die Opfer vergangener Diktaturen.. er verfehlt auch völlig, wie gefährlich echter Faschismus wirklich ist!
JaMusk hat sich für die AfD ausgesprochen. Das mag man gut finden oder nicht aber in einer Demokratie darf selbst ein Unternehmer eine Meinung haben, auch wenn sie nicht ins eigene Weltbild passt.
Was gar nicht geht, ist dieser reflexhafte Nazi-Vergleich, der jede sachliche Auseinandersetzung ersetzt. Wer ernsthaft behauptet, ein Tweet, das Hand ausstrecken vom Herzen zur Menge mit den Worten „My Heat goes out to you“ (da kann ich genauso ein Foto von Merz mit dem Gruß posten und aus dem Zusammenhang reißen, ist genauso faktenlos) oder eine Wahlempfehlung sei gleichzusetzen mit Faschismus oder gar Hitlergrüßen, entwertet das Wort und die Geschichte dahinter.
Es ist völlig legitim, Musk kritisch zu sehen. Aber wer ihn wegen einer politischen Meinung sofort in die Nähe des Nationalsozialismus rückt zeigt nur, wie wenig Differenzierungsvermögen noch übrig ist.
Mit dieser Denkweise wird alles zur moralischen Endschlacht und das ist mmn kein Zeichen von Haltung sondern von Hysterie.
Hitlers kleine Handlanger/ Unterstützer haben dies auch nicht getan. Deswegen waren sie also keine Nazis?
Viele Rechtswissenschaftler und Historiker sind sich eigentlich einig, in den USA erleben wir jetzt einen Umbau zum Faschismus. Aber Musk als (ehemaliges) Mitglied dieser Regierung hatte damit natürlich zu tun. Wirst mir jetzt bestimmt weismachen wollen, er war eher das Gegenteil (der Leuchtturm der Demokratie) in der Regierung.
Echt jetzt? Hört sich für mich an, wie wenn Hitler-Versteher was von Autobahnen, KdF-Kreuzfahrten und dem VW-Käfer erzählen.
Faschismus bedeutet nicht (Welt)Krieg und Vernichtungslager. In Deutschland hat es dazu geführt, heißt aber nicht das er erst dann beginnt.
Faschisten sind nicht nur die Leute die die Macht haben den Staat umzubauen, sondern auch die Unterstützer eben dieser Leute. Erzähl mir also nicht, Musk persönlich hätte keine Partei verboten, keine Medien…. und deine ganzen anderen Ausführungen und könne deswegen kein Faschist sein.
Du setzt ihn anscheinend mit Nazis gleich, ich sage er ist ein Faschist.
Sag mal, willst du mich verscheißern? Dieser Typ macht zweimal den Hitlergruß und erzählt dann erst im Anschluss erst was von „My heart…“. Was muss eigentlich erst noch passieren, bis solche Beschwichtiger und Leugner wie du die Realitäten akzeptieren? Und zu deinen „Foto“. Ja, wenn ich ein entsprechendes einzelnes Standbild aus einem Video nehme und damit aus dem Kontext reiße, kann ich wahrscheinlich sogar Josef Schuster ein Nazi-Gruß unterjubeln. Dies war/ ist aber ein ungeschnittenes Video!
Das hatten wir schon. Du sagst, er könne kein Nazi sein und man würde mit so einem Vergleich damit die Opfer der Gräueltaten der Nazis entwürdigen oder gar bagatellisieren.
Ich sage er ist ein Faschist. Italien – die Erfinder des Faschismus – hat auch kein Weltkrieg vom Zaune gebrochen und Menschen in Vernichtungslager geschickt. War deswegen Italien unter Mussolini ein demokratischer Musterstaat?
Wer (aufkeimenden) Faschismus bagatellisiert, mit der Begründung bei den Nazis war alles viel schlimmer, der, ich zitiere dich:
Ich weiß ganz genau warum ich mich im März für einen Tesla entschieden hab. Der Verbrauch trotz der Größe des Model Y ist auch wahnsinnig gut.
Mein nächster wird auch ein Tesla.
