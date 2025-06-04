Tesla bietet das beste Paket: ADAC zeigt Preis-Reichweiten-Verhältnis von Elektroautos

In einer aktuellen Untersuchung hat der ADAC das Preis-Leistungs-Verhältnis von Elektroautos im Hinblick auf ihre Reichweite bewertet.

Dabei wurden über 480 Modelle betrachtet und der Anschaffungspreis zur angegebenen WLTP-Reichweite in Relation gesetzt. Besonders günstig schneiden Modelle der Kleinwagen- und unteren Mittelklasse ab.

Das Tesla Model 3 bietet mit rund 64 Euro pro Kilometer Reichweite das insgesamt beste Verhältnis. Auch der Kia EV3 und der Hyundai Kona bieten ein günstiges Preis-Reichweiten-Verhältnis von unter 70 Euro pro Kilometer.

Reichweite fürs Geld: China-Modelle punkten kaum

Im mittleren Preissegment erreichen einige familientaugliche Modelle ein relativ gutes Verhältnis von Kosten zu Reichweite. So liegt der VW ID.7 Pro S bei 83 Euro pro Kilometer, obwohl er fast 59.000 Euro kostet.

In den Bestenlisten sind Fahrzeuge chinesischer Hersteller nur vereinzelt vertreten. Der Leapmotor T03 und der XPeng P7 Long Range gehören in ihren jeweiligen Klassen zu den Top-Modellen, andere chinesische Fabrikate bleiben eher unauffällig. In der Oberklasse hebt sich der Lucid Air positiv ab, während der Mercedes-Benz EQS höhere Kosten pro Reichweitenkilometer aufweist.

Im oberen Preissegment verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Kosten und Reichweite deutlich. Hochpreisige Modelle wie der Audi S e-tron GT Quattro oder der Kleinbus Ford Tourneo Custom weisen mit über 200 Euro pro Kilometer sehr hohe Werte auf.

Besonders extrem ist das Missverhältnis bei Luxusfahrzeugen: Der Lotus Evija kostet über zwei Millionen Euro, bietet aber nur eine Reichweite von 345 Kilometern, was das schlechteste Kosten-Reichweiten-Verhältnis der gesamten Studie darstellt.