Mobilität

Fahrzeugzulassungen im Oktober 2024 – Elektrofahrzeuge schwächeln

Autor-Bild
Von
|
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Im Oktober 2024 wurden insgesamt 231.992 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einer Steigerung von 6,0 % entspricht.

Dabei stiegen die gewerblichen Zulassungen um 10,8 %, während die privaten Neuzulassungen um 2,5 % zurückgingen. Bei den deutschen Automarken zeigte Volkswagen (VW) den größten Zuwachs mit einem Plus von 26,2 %, gefolgt von Opel und Mercedes. Einige Marken, darunter Audi und Ford, verzeichneten hingegen Rückgänge. VW blieb mit einem Marktanteil von 18,9 % die stärkste deutsche Marke.

Pm37 2024 N 10 24 Grafik Jahresverlauf

Starke Zuwächse bei Importmarken

Unter den Importmarken verzeichnete Peugeot mit einem Plus von 130,1 % den stärksten Anstieg und erreichte einen Marktanteil von 3,1 %. Auch Toyota, Volvo, und Skoda konnten zweistellige Zuwächse verzeichnen. Skoda blieb mit 7,8 % Marktanteil die Anteils-stärkste Importmarke. Einige Importmarken, wie Fiat und Hyundai, erlebten jedoch Rückgänge bei den Neuzulassungen.

SUV- und Kompaktklasse beliebt

SUVs dominierten erneut das Segment mit einem Zuwachs von 16,6 % und einem Anteil von 31,4 %. Die Kompaktklasse verzeichnete einen Anstieg von 14,1 % und machte 18,4 % der Neuzulassungen aus. Auch die obere Mittelklasse (+87,0 %) und Großraum-Vans (+39,7 %) legten deutlich zu, während Kleinwagen (-62,3 %) und Sportwagen (-43,5 %) starke Rückgänge verbuchten.

Entwicklungen bei alternativen Antrieben

Die Zahl der Elektrofahrzeuge (BEV) sank um 4,9 %, ihr Anteil betrug 15,3 %. Hybride verzeichneten dagegen ein Wachstum von 15 %, wobei die Plug-in-Hybride sogar um 18,2 % zulegten. Benziner und Diesel stiegen jeweils um 3,7 %. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß sank geringfügig auf 113,5 g/km.

Nutzfahrzeuge und Besitzumschreibungen

Auch bei Nutzfahrzeugen waren deutliche Veränderungen sichtbar: Zugmaschinen und Lkw stiegen stark an, während die Sattelzugmaschinen zurückgingen. Die Anzahl der Besitzumschreibungen stieg um 11 % auf 658.567 Fahrzeuge, angeführt von deutlichen Zuwächsen bei Sattelzugmaschinen und Kraftomnibussen, heißt es vom KBA.

Pkw Neuzulassungen: Privatmarkt Schwach, Bev Rückläufig, Plug In Hybride Legen Zu

Pkw-Neuzulassungen nach Antriebsarten / Grafik: ZDK


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Bunq
bunq startet Krypto-Handel in Deutschland
in Fintech
Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern
in Vodafone
Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic
Mercedes ändert überraschend die Strategie
in Mobilität
Vw Id3 2023 Facelift Seite
mobile.de startet KI-gestützten Fahrzeugsuchassistenten
in Dienste
Apple Macbook Air 15 Open
Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026
in Computer und Co.
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front
BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos
in Mobilität
Ing Bank
ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
in Fintech
Mercedes
Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update
in Mobilität
Weltsparen: Namensänderung zu Raisin tritt heute in Kraft
in Fintech
Lidl Connect
Lidl Connect startet Unlimited-Tarife
in Tarife