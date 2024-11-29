Fast & Furious: Vin Diesel will zurück zu den Wurzeln

Vin Diesel scheint nicht mit der Entwicklung der sehr lukrativen Filmreihe „Fast & Furious“ zufrieden zu sein, denn Universal liegt ihm im Ohr, dass man „FastX2“ bis März 2026 benötigt, Comcast hätte gerne zwei Filme als Finale und der Schreiber von Fast Five würde gerne wieder Dom und Hobbs vereint in den Filmen sehen.

Und Vin Diesel? Der stimmt dem letzten Punkt zu und will mit Fast & Furious wieder zurück zu den Wurzeln. Es soll „echte Straßenrennen und praktische Stunts“ geben und er und Dwayne Johnson sollen die „Bruderschaft feiern“. Die Fans stimmen ihm in den Kommentaren bei Instagram zu, sie wollen das alte Fast & Furious zurück.