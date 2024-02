Fiat zeigt ab Sommer 2024 die Zukunft der Marke

Fiat hat den Autosalon in Genf für eine Ankündigung genutzt: Man plant ein ganz neues Portfolio an Autos (welches übrigens eine Mischung aus Elektroautos und Verbrennern sein wird) und möchte noch in diesem Sommer damit loslegen.

Es geht mit einem kompakten Stadtauto los, quasi einem elektrischen Panda, dann kommt noch ein kleiner Pick-up, ein Fastback ist auch dabei, ebenso ein SUV und ein neuer Camper rundet das Gesamtpaket ab. Jedes Jahr kommt ein Auto.

Fiat plant „Mega-Panda“ als Elektroauto

Fiat zeigt uns also erste den elektrischen Panda im Sommer 2024 und dann Jahr für Jahr eine weitere Serienversion der heutigen Konzepte. Ziel ist ein sehr globales Lineup, die Plattform von Stellantis ist allerdings keine reine Elektro-Plattform.

Bei Fiat möchte man kompakt und preiswert bleiben, auch wenn die neue Version des Autos als „Mega-Panda“ bezeichnet wird, sie wird also eine ganze Ecke größer. Technische Details wollte Fiat heute keine nennen (bei keinem der Konzepte).

Das ist heute also eine kleine Preview für die kommende Roadmap von Fiat, es sind Konzepte, die vermutlich noch recht stark von der Serienversion abweichen. Doch man bekommt einen guten Eindruck von der Zukunft und dem Design der Marke.

Fiat: Die Roadmap in Konzepten

Fiat: Olivier Francois zeigt die Zukunft

