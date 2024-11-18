Final Fantasy 7 Remake: Entwickler mit Meilenstein für Teil 3

Square Enix entschied sich vor ein paar Jahren, dass man Final Fantasy 7 ganz neu aufgelegen möchte, aber nicht nur in Form eines normalen Remakes, sondern als Dreiteiler mit einem neuen Twist. Das erste Remake erschien 2020, in diesem Jahr kam Rebirth, der zweite Teil, und jetzt arbeitet man an Teil 3 zu Final Fantasy 7.

Das Finale soll sich jetzt in der „vollen Produktion“ befinden, so Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase auf der G-CON 2024 in Südkorea. Die Geschichte ist fertig und das Ende steht. Über einen möglichen Release spricht man aber noch nicht.

Vor ein paar Monaten machte mal 2027 die Runde, der letzte Teil von Final Fanatsy 7 könnte also (wie das erste Remake) ein Cross-Gen-Spiel sein und Sony peilt hier vielleicht schon einen Launch-Titel für die PlayStation 6 an, die in Entwicklung ist.

Ich bin gespannt, wobei ich sagen muss, dass mir Rebirth dann doch eine Ecke zu lang war und gerne etwas kürzer hätte ausfallen dürften. Grundsätzlich bin ich jetzt aber gespannt, wie man die Story angeht, denn bisher war vieles bekannt, aber mit dem kommenden Spiel wäre es denkbar, dass wir eine andere Geschichte sehen.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X