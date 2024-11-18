Gaming

Final Fantasy 7 Remake: Entwickler mit Meilenstein für Teil 3

Autor-Bild
Von
|
Final Fantasy 7 Rebirth Cloud

Square Enix entschied sich vor ein paar Jahren, dass man Final Fantasy 7 ganz neu aufgelegen möchte, aber nicht nur in Form eines normalen Remakes, sondern als Dreiteiler mit einem neuen Twist. Das erste Remake erschien 2020, in diesem Jahr kam Rebirth, der zweite Teil, und jetzt arbeitet man an Teil 3 zu Final Fantasy 7.

Das Finale soll sich jetzt in der „vollen Produktion“ befinden, so Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase auf der G-CON 2024 in Südkorea. Die Geschichte ist fertig und das Ende steht. Über einen möglichen Release spricht man aber noch nicht.

Vor ein paar Monaten machte mal 2027 die Runde, der letzte Teil von Final Fanatsy 7 könnte also (wie das erste Remake) ein Cross-Gen-Spiel sein und Sony peilt hier vielleicht schon einen Launch-Titel für die PlayStation 6 an, die in Entwicklung ist.

Ich bin gespannt, wobei ich sagen muss, dass mir Rebirth dann doch eine Ecke zu lang war und gerne etwas kürzer hätte ausfallen dürften. Grundsätzlich bin ich jetzt aber gespannt, wie man die Story angeht, denn bisher war vieles bekannt, aber mit dem kommenden Spiel wäre es denkbar, dass wir eine andere Geschichte sehen.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

PlayStation 5 (Pro) vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 4 Jahren

Ich habe bei dieser Konsolengeneration einen Vergleich zum Start vor vier Jahren gemacht und irgendwie wurde daraus eine Reihe. Und…

17. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität