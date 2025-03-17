Final Fantasy Pixel Remaster erreicht neuen Verkaufsmeilenstein
Zu den Verkaufszahlen der Spielesammlung Final Fantasy Pixel Remaster aus dem japanischen Hause Square Enix gibt es neue Informationen: Während Anfang Mai 2023 noch von zwei Millionen verkauften Exemplaren die Rede war, sind es Mitte März bereits mehr als fünf Millionen verkaufte Einheiten, wie das Unternehmen nun über den Kurznachrichtendienst X mitteilte.
Das Pixel Remaster-Spiel umfasst die Titel Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V und Final Fantasy VI in überarbeiteter Form. Die sechs Spiele können einzeln oder als Gesamtpaket im PlayStation Store, Xbox Store oder Nintendo eShop erworben werden.
Eine neu aufgelegte physische Handelsversion ist seit Anfang Oktober letzten Jahres für Nintendo Switch und PlayStation 4 bei verschiedenen Online-Händlern wie Amazon oder im Einzelhandel erhältlich. Eine Xbox-Handelsversion ist bislang nicht erschienen.
