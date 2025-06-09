Final Fantasy VII Remake Integrade offiziell für die Xbox-Plattform bestätigt

Nach langer Wartezeit gibt es nun Gewissheit: Das Spiel Final Fantasy VII Remake Intergrade wird Ende des Jahres auch für die Xbox-Plattform erscheinen. Diese Information wurde von Square Enix und Microsoft im Rahmen der Xbox Games Showcase bekanntgegeben. Weitere Details wie der Preis und die Frage, ob es eine physische Handelsversion geben wird, werden wohl später mitgeteilt.

Hinsichtlich der geplanten Trilogie werden Xbox-Besitzer den zweiten Teil, Final Fantasy VII Rebirth, wahrscheinlich nächstes Jahr erhalten, während dieser bereits für PC und PlayStation 5 erschienen ist. Der bisher nicht betitelte dritte Teil der Trilogie wird sehr wahrscheinlich zeitgleich für alle Plattformen erscheinen.