Fire Emblem Engage: Das letzte Erweiterungspaket verschlägt euch in die Dämonenwelt

Der neueste Titel der Fire Emblem-Reihe trägt die Zusatzbezeichnung Engage und konnte sich seit Veröffentlichung im Januar recht gut verkaufen. Das für Nintendo Switch exklusive Spiel wird seitdem durch mehrere Erweiterungspakete mit weiteren Inhalten versorgt.

Drei von vier Erweiterungspaketen sind bisher erschienen, nun wurde das letzte von Entwicklerstudio Intelligent Systems offiziell enthüllt.

Das vierte Erweiterungspaket entführt euch in die Dämonenwelt, die nach Abschluss von Kapitel 6 und der Freischaltung der „Items verwandeln“-Fähigkeit, zugänglich gemacht wird. Beendet man das sogenannte Handlungsszenario werden weitere Inhalte wie neue Klassen, Charaktere, Verbündete und Belohnungen freigeschaltet.

Außerdem wurde ein neues Update für das Spiel veröffentlicht. Es trägt die Versionsnummer 2.0.0 und umfasst laut Release Notes neben den üblichen Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen auch die Unterstützung zur App Fire Emblem Heroes.

Ver. 2.0.0 (Released April 4, 2023) – General Updates

– Compatible with Wave 4 of the Expansion Pass.

– Update Bonus has been added. You can receive items when entering the Somniel from Chapter 5 or later.

– Collaboration content with the smartphone app “Fire Emblem Heroes” can now be downloaded for free from the Nintendo eShop.

◦ You can receive items when entering the Somniel after downloading the data from the eShop.

◦ Note that players who have already downloaded the bonuses from linking with “Fire Emblem Heroes” cannot download the content again.

– Issues have been fixed to make for a more pleasant gaming experience.