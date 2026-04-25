Netflix Neuheiten im Mai 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.
Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.
Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.
Das sind die Mai-Neuheiten 2026 bei Netflix
Netflix Serien
Der Kastanienmann: Versteckspiel – 07.05.2026, Thriller
Nachdem eine Frau verschwindet, jagt die Polizei in Kopenhagen eine Person, die ihre Opfer mit einem unheimlichen Kinderreim verhöhnt. Nach dem Roman „Der Kuckucksjunge“.
Devil May Cry: Staffel 2 – 12.05.2026, Fantasy
Ein Krieg zwischen Hölle und Erde entbrennt, in dem sich Dante nicht nur seinen inneren Dämonen stellen muss, sondern auch seinem Zwillingsbruder Vergil.
Berlin und die Dame mit dem Hermelin – 15.05.2026, Drama
In diesem Spin-off zur Serie „Haus des Geldes“ plant Berlin den Raub eines unbezahlbaren Kunstwerks in Sevilla.
The Boroughs – 21.05.2026, Sci-Fi
In einer scheinbar perfekten Seniorengemeinde stellt sich eine Gruppe einer übernatürlichen Bedrohung.
Achtsam Morden: Staffel 2 – 28.05.2026, Comedy
Björn Diemel ist zurück und versucht, achtsam einen Mafia-Clan zu führen.
The Four Seasons: Staffel 2 – 28.05.2026, Comedy
Freunde verarbeiten einen Verlust und setzen sich mit den Herausforderungen des Älterwerdens auseinander.
Calabasas Confidential – 29.05.2026, Reality TV
Freunde und Ex-Liebhaber kehren in das luxuriöse Leben Südkaliforniens zurück.
Glory – 01.05.2026, Thriller
Zwei Brüder ermitteln in einem Mordfall und treffen auf ihren berühmten Vater.
Worst Ex Ever: Staffel 2 – 06.05.2026, Dokumentation
Wahre Geschichten über Missbrauch, Gewalt und Überleben.
Love is Blind: Poland – 06.05.2026, Reality TV
Singles verlieben sich, ohne sich zuvor gesehen zu haben.
Legends – 07.05.2026, Drama
Ein Zollteam ermittelt in den 90ern gegen Drogengangs in Großbritannien.
Danke – Nächster!: Staffel 3 – 08.05.2026, Romance
Leyla versucht nach einer Trennung ihr Leben neu zu ordnen.
My Royal Nemesis – 08.05.2026, Romance
Eine Schurkin aus der Vergangenheit erwacht im modernen Seoul.
Pop Culture Jeopardy! – 11.05.2026, Reality TV
Teams messen sich in einer Quizshow rund um Popkultur.
Perfect Match: Staffel 4 – 13.05.2026, Reality TV
Reality-Stars suchen in einem Dating-Experiment nach der großen Liebe.
Entre padre e hijo – 13.05.2026, Drama
Familiäre Spannungen führen zu gefährlichen Entwicklungen.
Gockel: Staffel 2 – 13.05.2026, Comedy
Vier Freunde versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen.
Nemesis – 14.05.2026, Thriller
Ein Polizist jagt einen Drahtzieher hinter einer Diebstahlserie.
Soul Mate – 14.05.2026, Drama
Zwei Männer werden durch Schicksal und Zufall miteinander verbunden.
The WONDERfools – 15.05.2026, Comedy
Eine Gruppe entdeckt Superkräfte und kämpft gegen das Böse.
Carísima – 20.05.2026, Comedy
Eine Influencerin wird von einem Stalker bedroht.
Mating Season – 22.05.2026, Comedy
Animationsserie über Beziehungen in der Tierwelt.
Jae-seok’s B&B Rules! – Demnächst verfügbar, Reality TV
Ein Gastgeber betreibt ein ungewöhnliches Bed & Breakfast.
Due spicci – Das nötige Kleingeld – 27.05.2026, Comedy
Zwei Barbetreiber kämpfen mit Geldproblemen und Vergangenheit.
Brasilien 70: Der dritte WM-Stern – 29.05.2026, Drama
Die brasilianische Nationalmannschaft kämpft 1970 um den dritten WM-Titel.
Netflix Filme
Meine geliebte Señorita – 01.05.2026, Drama
Eine junge Frau entdeckt ihre Identität und sucht ihren eigenen Weg.
Das Glück hat acht Arme – 08.05.2026, Drama
Eine Witwe freundet sich mit einem Oktopus und einem jungen Mann an.
Ladies First – 22.05.2026, Comedy
Ein Mann landet in einer Welt, in der Frauen das Sagen haben.
Der Schwiegersohn – 01.05.2026, Comedy
Ein Mann wird zum politischen Strippenzieher.
My Dearest Assassin – 07.05.2026, Action
Eine Frau gerät ins Visier von Feinden und kämpft ums Überleben.
Gladiator II – 28.05.2026, Action
Ein Gladiator kämpft für Rache und die Zukunft Roms.
Netflix Dokumentationen
USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze – 07.05.2026, Dokumentation
Dokumentation über Brasiliens WM-Sieg 1994.
Untold UK: Jamie Vardy – 12.05.2026, Dokumentation
Die Karriere des Fußballers Jamie Vardy.
Marty, Life Is Short – 12.05.2026, Dokumentation
Ein Rückblick auf das Leben von Martin Short.
Der Bus: Die Revolte der Les Bleus – 13.05.2026, Dokumentation
Der Streik des französischen Teams bei der WM 2010.
The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird – 15.05.2026, Dokumentation
Ein Unfall entwickelt sich zu einem Mordfall.
Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul – 19.05.2026, Dokumentation
Das legendäre Champions-League-Finale 2005.
James. – 21.05.2026, Dokumentation
Die Karriere von James Rodríguez.
Untold UK: Vinnie Jones – 26.05.2026, Dokumentation
Die Geschichte des Fußballers Vinnie Jones.
Rafa – 29.05.2026, Dokumentation
Rafael Nadal blickt auf seine Karriere zurück.
Netflix Stand-up
Wanda Sykes: Legacy – 19.05.2026, Stand-up
Stand-up-Programm mit Wanda Sykes.
Funny AF with Kevin Hart – 05.05.2026, Stand-up
Kevin Hart sucht neue Comedy-Talente.
The Roast of Kevin Hart – 11.05.2026, Stand-up
Kevin Hart wird in einer Show humorvoll aufs Korn genommen.
Netflix Reality TV
Countdown: Rousey vs. Carano – 06.05.2026, Reality TV
Zwei MMA-Legenden bereiten sich auf ihren Kampf vor.
Ronda Rousey vs. Gina Carano – 17.05.2026, Reality TV
Zwei MMA-Stars kehren in den Ring zurück.
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy – 31.05.2026, Reality TV
Auszeichnung für Eddie Murphy und seine Karriere.
Netflix Kinder & Familie
Swapped – Getauscht – 01.05.2026, Kids
Zwei Tiere tauschen ihre Körper und erleben ein Abenteuer.
Dr. Seuss: Horton!: Staffel 2 – 04.05.2026, Kids
Horton erlebt neue Abenteuer.
Lizenzierte Serien
The Handmaid’s Tale Staffel 1-6 – 06.05.2026, Drama
Eine Frau kämpft in einem totalitären Regime um Freiheit.
Emergency Room: Die Notaufnahme Staffel 1-14 – 15.05.2026, Drama
Ärztinnen und Ärzte kämpfen täglich um Leben und Tod.
Lizenzierte Filme
Mädchen Mädchen – 04.05.2026, Comedy
Drei Freundinnen erleben einen turbulenten Sommer.
Trauzeugen – 01.05.2026, Comedy
Zwei Gegensätze geraten bei einer Hochzeit aneinander.
Sonne und Beton – 03.05.2026, Drama
Vier Jungs begehen einen Einbruch mit Folgen.
Can a Song Save Your Life? – 13.05.2026, Comedy
Ein Produzent entdeckt eine talentierte Musikerin.
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