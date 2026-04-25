Netflix Neuheiten im Mai 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Mai-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Der Kastanienmann: Versteckspiel – 07.05.2026, Thriller

Nachdem eine Frau verschwindet, jagt die Polizei in Kopenhagen eine Person, die ihre Opfer mit einem unheimlichen Kinderreim verhöhnt. Nach dem Roman „Der Kuckucksjunge“.

Devil May Cry: Staffel 2 – 12.05.2026, Fantasy

Ein Krieg zwischen Hölle und Erde entbrennt, in dem sich Dante nicht nur seinen inneren Dämonen stellen muss, sondern auch seinem Zwillingsbruder Vergil.

Berlin und die Dame mit dem Hermelin – 15.05.2026, Drama

In diesem Spin-off zur Serie „Haus des Geldes“ plant Berlin den Raub eines unbezahlbaren Kunstwerks in Sevilla.

The Boroughs – 21.05.2026, Sci-Fi

In einer scheinbar perfekten Seniorengemeinde stellt sich eine Gruppe einer übernatürlichen Bedrohung.

Achtsam Morden: Staffel 2 – 28.05.2026, Comedy

Björn Diemel ist zurück und versucht, achtsam einen Mafia-Clan zu führen.

The Four Seasons: Staffel 2 – 28.05.2026, Comedy

Freunde verarbeiten einen Verlust und setzen sich mit den Herausforderungen des Älterwerdens auseinander.

Calabasas Confidential – 29.05.2026, Reality TV

Freunde und Ex-Liebhaber kehren in das luxuriöse Leben Südkaliforniens zurück.

Glory – 01.05.2026, Thriller

Zwei Brüder ermitteln in einem Mordfall und treffen auf ihren berühmten Vater.

Worst Ex Ever: Staffel 2 – 06.05.2026, Dokumentation

Wahre Geschichten über Missbrauch, Gewalt und Überleben.

Love is Blind: Poland – 06.05.2026, Reality TV

Singles verlieben sich, ohne sich zuvor gesehen zu haben.

Legends – 07.05.2026, Drama

Ein Zollteam ermittelt in den 90ern gegen Drogengangs in Großbritannien.

Danke – Nächster!: Staffel 3 – 08.05.2026, Romance

Leyla versucht nach einer Trennung ihr Leben neu zu ordnen.

My Royal Nemesis – 08.05.2026, Romance

Eine Schurkin aus der Vergangenheit erwacht im modernen Seoul.

Pop Culture Jeopardy! – 11.05.2026, Reality TV

Teams messen sich in einer Quizshow rund um Popkultur.

Perfect Match: Staffel 4 – 13.05.2026, Reality TV

Reality-Stars suchen in einem Dating-Experiment nach der großen Liebe.

Entre padre e hijo – 13.05.2026, Drama

Familiäre Spannungen führen zu gefährlichen Entwicklungen.

Gockel: Staffel 2 – 13.05.2026, Comedy

Vier Freunde versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen.

Nemesis – 14.05.2026, Thriller

Ein Polizist jagt einen Drahtzieher hinter einer Diebstahlserie.

Soul Mate – 14.05.2026, Drama

Zwei Männer werden durch Schicksal und Zufall miteinander verbunden.

The WONDERfools – 15.05.2026, Comedy

Eine Gruppe entdeckt Superkräfte und kämpft gegen das Böse.

Carísima – 20.05.2026, Comedy

Eine Influencerin wird von einem Stalker bedroht.

Mating Season – 22.05.2026, Comedy

Animationsserie über Beziehungen in der Tierwelt.

Jae-seok’s B&B Rules! – Demnächst verfügbar, Reality TV

Ein Gastgeber betreibt ein ungewöhnliches Bed & Breakfast.

Due spicci – Das nötige Kleingeld – 27.05.2026, Comedy

Zwei Barbetreiber kämpfen mit Geldproblemen und Vergangenheit.

Brasilien 70: Der dritte WM-Stern – 29.05.2026, Drama

Die brasilianische Nationalmannschaft kämpft 1970 um den dritten WM-Titel.

Netflix Filme

Meine geliebte Señorita – 01.05.2026, Drama

Eine junge Frau entdeckt ihre Identität und sucht ihren eigenen Weg.

Das Glück hat acht Arme – 08.05.2026, Drama

Eine Witwe freundet sich mit einem Oktopus und einem jungen Mann an.

Ladies First – 22.05.2026, Comedy

Ein Mann landet in einer Welt, in der Frauen das Sagen haben.

Der Schwiegersohn – 01.05.2026, Comedy

Ein Mann wird zum politischen Strippenzieher.

My Dearest Assassin – 07.05.2026, Action

Eine Frau gerät ins Visier von Feinden und kämpft ums Überleben.

Gladiator II – 28.05.2026, Action

Ein Gladiator kämpft für Rache und die Zukunft Roms.

Netflix Dokumentationen

USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze – 07.05.2026, Dokumentation

Dokumentation über Brasiliens WM-Sieg 1994.

Untold UK: Jamie Vardy – 12.05.2026, Dokumentation

Die Karriere des Fußballers Jamie Vardy.

Marty, Life Is Short – 12.05.2026, Dokumentation

Ein Rückblick auf das Leben von Martin Short.

Der Bus: Die Revolte der Les Bleus – 13.05.2026, Dokumentation

Der Streik des französischen Teams bei der WM 2010.

The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird – 15.05.2026, Dokumentation

Ein Unfall entwickelt sich zu einem Mordfall.

Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul – 19.05.2026, Dokumentation

Das legendäre Champions-League-Finale 2005.

James. – 21.05.2026, Dokumentation

Die Karriere von James Rodríguez.

Untold UK: Vinnie Jones – 26.05.2026, Dokumentation

Die Geschichte des Fußballers Vinnie Jones.

Rafa – 29.05.2026, Dokumentation

Rafael Nadal blickt auf seine Karriere zurück.

Netflix Stand-up

Wanda Sykes: Legacy – 19.05.2026, Stand-up

Stand-up-Programm mit Wanda Sykes.

Funny AF with Kevin Hart – 05.05.2026, Stand-up

Kevin Hart sucht neue Comedy-Talente.

The Roast of Kevin Hart – 11.05.2026, Stand-up

Kevin Hart wird in einer Show humorvoll aufs Korn genommen.

Netflix Reality TV

Countdown: Rousey vs. Carano – 06.05.2026, Reality TV

Zwei MMA-Legenden bereiten sich auf ihren Kampf vor.

Ronda Rousey vs. Gina Carano – 17.05.2026, Reality TV

Zwei MMA-Stars kehren in den Ring zurück.

AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy – 31.05.2026, Reality TV

Auszeichnung für Eddie Murphy und seine Karriere.

Netflix Kinder & Familie

Swapped – Getauscht – 01.05.2026, Kids

Zwei Tiere tauschen ihre Körper und erleben ein Abenteuer.

Dr. Seuss: Horton!: Staffel 2 – 04.05.2026, Kids

Horton erlebt neue Abenteuer.

Lizenzierte Serien

The Handmaid’s Tale Staffel 1-6 – 06.05.2026, Drama

Eine Frau kämpft in einem totalitären Regime um Freiheit.

Emergency Room: Die Notaufnahme Staffel 1-14 – 15.05.2026, Drama

Ärztinnen und Ärzte kämpfen täglich um Leben und Tod.

Lizenzierte Filme

Mädchen Mädchen – 04.05.2026, Comedy

Drei Freundinnen erleben einen turbulenten Sommer.

Trauzeugen – 01.05.2026, Comedy

Zwei Gegensätze geraten bei einer Hochzeit aneinander.

Sonne und Beton – 03.05.2026, Drama

Vier Jungs begehen einen Einbruch mit Folgen.

Can a Song Save Your Life? – 13.05.2026, Comedy