Dienste

Telekom enthüllt neue elektronische Patientenakte und verspricht komplette Kontrolle

Autor-Bild
Von
Google News
|
Bild: Deutsche Telekom AG

Die Deutsche Telekom stellt eine neue souveräne elektronische Patientenakte für Versicherte vor.

Die Deutsche Telekom bringt eine neue Generation der elektronischen Patientenakte auf den Markt. Laut Unternehmensangaben umfasst die Lösung sowohl die technische Plattform als auch Anwendungen, die Krankenkassen ihren Versicherten bereitstellen können. Ziel sei eine einfache und intuitive Nutzung sowie eine durchgängige Bereitstellung aus einer Hand.

Nach Angaben des Unternehmens tritt die Telekom als End-to-End-Anbieter auf, der Produkt, Plattform und Betrieb vollständig integriert liefert. Die Bereitstellung erfolgt über die Open Sovereign Cloud als Teil der T Cloud, wobei sämtliche Daten ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland verarbeitet werden.

Telekom setzt auf integrierte ePA-Plattform aus Deutschland

Die Lösung wurde laut Telekom modular und skalierbar entwickelt, um bestehende Schwächen aktueller ePA-Systeme zu adressieren, etwa bei Suchfunktionen oder der Verarbeitung strukturierter Daten. Gleichzeitig soll die Plattform auf zukünftige Anforderungen vorbereitet sein und Erweiterungen ermöglichen.

Zentrale Merkmale laut Telekom:

  • End-to-End-Lösung aus einer Hand
  • Betrieb in deutschen, zertifizierten Rechenzentren
  • Integration in bestehende Gesundheitssysteme
  • Verknüpfung mit digitalen Identitäten und TI-Messenger

Die Patientenakte ist zudem in das digitale Gesundheitsökosystem der Telekom eingebunden. Dazu zählen laut Unternehmen Dienste wie digitale Identitäten und Kommunikationslösungen, die eine Vernetzung verschiedener Anwendungen ermöglichen. Die Vorstellung der Lösung erfolgt im Rahmen der DMEA in Berlin, während sich das System derzeit im Zulassungsverfahren der gematik befindet.

Telekom 5g

Telekom startet mit 5G+ Ultra den nächsten Schritt

Die Deutsche Telekom erweitert ihr 5G+ Angebot um latenzoptimierte Videotelefonie und bündelt Funktionen unter dem Namen 5G+ Ultra. Das Unternehmen…

21. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Telekom enthüllt neue elektronische Patientenakte und verspricht komplette Kontrolle
Weitere Neuigkeiten
ING verlängert Autokredit-Zinsrabatt
in Fintech
Sandisk stellt neue CFexpress und SD-Karten vor
in Zubehör
Essential Voice: Nothing kündigt KI-gestützte Transkriptionsfunktion an
in Dienste
Nothing zeigt Nothing OS 4.1: Diese Smartphones bekommen es ab sofort
in Firmware und Updates
Nothing Phone 3 erhält Essential Voice, April-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und Updates
Assassin’s Creed bekommt erstmals ein Remake
in Gaming
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
Apple: „Derzeit befinden sich sechs wichtige Produkte in der Entwicklung“
in Marktgeschehen
iPhone 2027: Apple plant ein ganz besonderes OLED-Display zum Jubiläum
in Smartphones
Bundestag beschließt Tankrabatt
in Social
Id. Gti Concept Studie
Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära
in Mobilität