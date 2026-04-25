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Sandisk stellt neue CFexpress und SD-Karten vor

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Das Unternehmen Sandisk stellt auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Video- und Fotoanwendungen vor.

Auf der Messe in Las Vegas präsentiert Sandisk mehrere neue Modelle, darunter eine CFexpress-Generation sowie aktualisierte SD-Karten mit höheren Kapazitäten und Geschwindigkeiten. Hintergrund sind steigende Anforderungen durch 6K- und 8K-Produktionen sowie datenintensive Workflows.

Die neue CFexpress 4.0 Type B Karte erreicht laut Hersteller Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s. Sie soll konstante Leistung für hochauflösende Videoaufnahmen bieten und ist mit bis zu 4 TB verfügbar. Die Markteinführung ist für Juni geplant.

Neue SD-Karten für 8K- und 6K-Produktionen

Die überarbeitete V90-SD-Karte unterstützt laut Sandisk 8K-Video und bietet bis zu 2 TB Speicher. Eine 2-TB-Version kann laut Hersteller mehr als 1.100 Minuten 8K-Material speichern. Die V60-Serie richtet sich an ambitionierte Anwender und deckt 6K-Video sowie hochauflösende Fotos ab.

Links zu den neuen Karten

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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