Sandisk stellt neue CFexpress und SD-Karten vor
Das Unternehmen Sandisk stellt auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Video- und Fotoanwendungen vor.
Auf der Messe in Las Vegas präsentiert Sandisk mehrere neue Modelle, darunter eine CFexpress-Generation sowie aktualisierte SD-Karten mit höheren Kapazitäten und Geschwindigkeiten. Hintergrund sind steigende Anforderungen durch 6K- und 8K-Produktionen sowie datenintensive Workflows.
Die neue CFexpress 4.0 Type B Karte erreicht laut Hersteller Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s. Sie soll konstante Leistung für hochauflösende Videoaufnahmen bieten und ist mit bis zu 4 TB verfügbar. Die Markteinführung ist für Juni geplant.
Neue SD-Karten für 8K- und 6K-Produktionen
Die überarbeitete V90-SD-Karte unterstützt laut Sandisk 8K-Video und bietet bis zu 2 TB Speicher. Eine 2-TB-Version kann laut Hersteller mehr als 1.100 Minuten 8K-Material speichern. Die V60-Serie richtet sich an ambitionierte Anwender und deckt 6K-Video sowie hochauflösende Fotos ab.
Links zu den neuen Karten
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