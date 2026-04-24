Assassin’s Creed bekommt erstmals ein Remake

Eine der erfolgreichsten Reihe von Ubisoft bekam bisher immer nur optimierte Versionen spendiert, ein richtiges Remake von einem alten Teil gab es aber nie.

Das ändert sich mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced, denn am 9. Juli 2026 wird es das erste Remake für 59,99 Euro geben. Ubisoft hat sich für diesen Schritt eines der besten Spiele der Reihe ausgesucht und das, was man bisher gezeigt hat, vor allem ausgewählten Gaming-Medien, sieht auch wirklich schon sehr gut aus.

Für mich eine schöne Nachricht, denn ich habe diesen Teil nie gespielt, ich bin für dieses Thema zu haben und von dem, was ich bisher von Black Flag gehört habe, lohnt sich das. Optimiert für die PS5 Pro mit PSSR 2.0, ich freue mich schon darauf.