Marktgeschehen

Apple: „Derzeit befinden sich sechs wichtige Produkte in der Entwicklung“

Autor-Bild
Von
Google News
|
Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Apple setzt auch nach vielen Jahren weiterhin voll auf das iPhone im Zentrum der Entwicklung und des Ökosystems, aber man baut das Portfolio in letzter Zeit mal wieder etwas stärker aus und traut sich mal wieder an komplett neue Produkte.

Laut Mark Gurman „befinden sich derzeit sechs wichtige Apple-Produkte in der Entwicklung“, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. Alle sind bereits bekannt und wer uns verfolgt, der kennt alle von der Quelle genannten Produkte:

  1. AirPods mit Kamera und KI
  2. Eine smarte Brille mit KI
  3. Ein smartes Display
  4. Ein Roboter für den Tisch
  5. Eine Sicherheitskamera
  6. Ein smarter Anhänger

Man kann darüber streiten, ob das jetzt alles neue Kategorien sind, AirPods gibt es immerhin schon und die Vision Pro ist auch eine Brille, aber intern sieht es Apple wohl so. Und man erkennt eine klare Richtung, alle drehen sich um Siri und KI.

Apple hat die KI-Ära also etwas verpasst und steigt spät ein, aber man steigt mit einer prall gefüllten Roadmap ein. Dazu noch ein faltbares iPhone, ein MacBook mit Touchscreen und mehr, es werden wieder spannendere Jahre bei Apple. Schauen wir mal, was ein Hit und was sich eher bei der Apple Vision Pro einordnen wird.

Apple Watch: So sieht das neue Watchface aus

Apple plant mit der jährlichen Pride-Kollektion auch immer ein neues Watchface (und Wallpaper) und in diesem Jahr sehen wir „Pride…

24. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Apple: „Derzeit befinden sich sechs wichtige Produkte in der Entwicklung“
Weitere Neuigkeiten
iPhone 2027: Apple plant ein ganz besonderes OLED-Display zum Jubiläum
in Smartphones
Bundestag beschließt Tankrabatt
in Social
Id. Gti Concept Studie
Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära
in Mobilität
Das ist der elektrische Hyundai Ioniq V
in Mobilität
Stiftung Warentest haftet laut OLG Frankfurt für fehlerhaften Test
in Marktgeschehen
Skoda Elroq Header
Škoda startet Bestellungen für überarbeitete Elektro-SUV
in Mobilität
IKEA Smart Home: Hinweis auf Thermostat-Unterstützung
in Smart Home
Wero
Wero kämpft um Händler und verliert an Tempo
in Fintech
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
VW ID Up: Günstiges Elektroauto mit Motor aus China
in Mobilität
911er als Vorlage: Porsche kündigt ein neues Elektroauto an
in Mobilität