Apple: „Derzeit befinden sich sechs wichtige Produkte in der Entwicklung“

Apple setzt auch nach vielen Jahren weiterhin voll auf das iPhone im Zentrum der Entwicklung und des Ökosystems, aber man baut das Portfolio in letzter Zeit mal wieder etwas stärker aus und traut sich mal wieder an komplett neue Produkte.

Laut Mark Gurman „befinden sich derzeit sechs wichtige Apple-Produkte in der Entwicklung“, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. Alle sind bereits bekannt und wer uns verfolgt, der kennt alle von der Quelle genannten Produkte:

AirPods mit Kamera und KI Eine smarte Brille mit KI Ein smartes Display Ein Roboter für den Tisch Eine Sicherheitskamera Ein smarter Anhänger

Man kann darüber streiten, ob das jetzt alles neue Kategorien sind, AirPods gibt es immerhin schon und die Vision Pro ist auch eine Brille, aber intern sieht es Apple wohl so. Und man erkennt eine klare Richtung, alle drehen sich um Siri und KI.

Apple hat die KI-Ära also etwas verpasst und steigt spät ein, aber man steigt mit einer prall gefüllten Roadmap ein. Dazu noch ein faltbares iPhone, ein MacBook mit Touchscreen und mehr, es werden wieder spannendere Jahre bei Apple. Schauen wir mal, was ein Hit und was sich eher bei der Apple Vision Pro einordnen wird.