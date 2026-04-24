Nothing zeigt Nothing OS 4.1: Diese Smartphones bekommen es ab sofort

Das Unternehmen Nothing treibt die Entwicklung seiner auf Android basierenden Oberfläche Nothing OS weiter voran und hat im Zuge dessen die Version 4.1 auf Basis von Android 16 veröffentlicht. Die neueste Version des Betriebssystems Nothing OS 4.1 bietet für die Modelle Nothing Phone 3 und 4a sowie 4a Pro eine KI-gestützte Transkriptionsfunktion. Die anderen Smartphone-Modelle erhalten mit der neuen Version Fehlerbehebungen, das April-Sicherheitsupdate und weitere Verbesserungen.

Ab sofort für viele Smartphone-Modelle verfügbar

Nothing OS 4.1 beinhaltet ein neues Design für die Uhr auf dem Sperrbildschirm, einige Verbesserungen der Live Update-Integration, optimierte Benachrichtigungsoptionen für Essential Space und das aktuelle April-Sicherheitsupdate.

Besitzer der Modelle Nothing Phone 2, Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2a Plus, Nothing Phone 3a/3a Pro, Nothing CMF Phone 1 und Nothing CMF Phone 2 Pro sollten das neue Firmware-Update ab sofort abrufen können. Die entsprechenden Release Notes habe ich verlinkt, für alle, die die Änderungen und Verbesserungen im Detail nachlesen möchten.

Der nächste große Schritt wird wohl Nothing OS 5 auf Basis von Android 17 sein. Google selber hat die Entwicklung der neuen Android-Version größtenteils abgeschlossen und wird die finalen Details wohl auf der kommenden Google I/O am 19. Mai bekanntgeben.

Bereits zu Android 15 und Android 16 hatte Nothing ein entsprechendes Beta-Testprogramm aufgesetzt und anschließend Nothing OS 3 und Nothing OS 4 als Developer Preview-Versionen veröffentlicht. Eventuell plant das Unternehmen einen ähnlichen Schritt mit Android 17 und Nothing OS 5.