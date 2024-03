Fisker am Ende: Verrückte Preisaktion ist der letzte Rettungsanker

Fisker benötigt Geld, dringend, denn das Unternehmen steht kurz vor dem Aus. Die Produktion steht still, der große Partner ist abgesprungen, der Handel mit der Aktie wurde ausgesetzt, das Unternehmen muss schauen, dass man jetzt überlebt.

Über 20.000 Dollar Rabatt für Elektroauto

Daher gibt es in den USA eine verrückte Aktion, denn man bietet den Elekro-SUV „Ocean“ mal eben für 24.999 Dollar in der Basis an. Diese kostet sonst fast 40.000 Dollar. Die Ultra-Version gibt es für 34.999 Dollar und Extreme für 37.499 Dollar.

Normalerweise geht es beim Top-Modell bei über 60.000 Dollar los, das ist also ein Rabatt von heftigen 24.000 Dollar. Man bekommt hier einen fast 600 PS starken SUV für den Preis, das ist theoretisch ein absurd guter Deal. Aber nur theoretisch.

Was passiert, wenn Fisker endgültig pleite geht? Was sehr wahrscheinlich derzeit ist. Und kann man Fisker derzeit trauen? Laut TechCrunch verlor man schon vor dem Chaos wochenlang den Überblick über Kundenzahlungen in Millionenhöhe.

Die Bürokratie war laut Quelle eine Weile komplett durcheinander und man suchte nach Rechnungen und Belegen von Kunden. Also ja, für unter 40.000 Dollar ist das auf dem Papier ein attraktives Elektroauto, aber in der Realität sieht es anders aus.

Bei uns in Europa gilt der Deal sowieso nicht, da startet der Fisker Ocean Extreme weiterhin bei über 63.000 Euro. Ich sage es so: Das war es vermutlich. Eigentlich warte ich jeden Tag auf die Meldung, dass Fisker einen Insolvenzantrag gestellt hat.

BMW plant neue Verbrenner und „die besten Elektroautos der Welt“ Bei BMW startet kommendes Jahr endlich die „Neue Klasse“, die erste Plattform, die für Elektroautos gedacht ist. Verbrenner sind damit nicht mehr möglich, das war mal eine Weile vorgesehen, doch […]27. März 2024 JETZT LESEN →

-->