Gaming

Flappy Bird feiert Comeback auf Smartphones

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Flappy Bird Header

Flappy Bird war vor 10 Jahren ein Hype-Spiel, welches so groß wurde, dass sogar Nachrichten darüber berichteten und der Entwickler es zeitweise aus den Stores für Android und iOS nah. Ein Jahr nach Launch entfernte Dong Nguyen das Spiel dann aber plötzlich endgültig aus den Stores und nannte später auch einen Grund dafür.

Es sollte ein Gelegenheitsziel werden, machte aber zu süchtig, daher wurde Flappy Bird eingestellt. Jetzt hat die Flappy Bird Foundation, die 2023 gegründet wurde, die Rechte gekauft und bringt Flappy Bird noch in diesem Quartal im Browser und 2025 für Android und iOS zurück. Und das mit einem größeren Funktionsumfang.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Skox 🌟
    sagt am

    dass es eine „Flappy Bird Foundation“ gibt, findet meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit hier 😄

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    10 Jahre? Oh wow wo ist die Zeit geblieben!

    Antworten
    1. Sam 🏅
      sagt am zu max ⇡

      Das hat mich an der Nachricht tatsächlich am meisten schockiert…

      Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    nah hat mich nie gecatcht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Flappy Bird feiert Comeback auf Smartphones
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio