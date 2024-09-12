Flappy Bird feiert Comeback auf Smartphones
Flappy Bird war vor 10 Jahren ein Hype-Spiel, welches so groß wurde, dass sogar Nachrichten darüber berichteten und der Entwickler es zeitweise aus den Stores für Android und iOS nah. Ein Jahr nach Launch entfernte Dong Nguyen das Spiel dann aber plötzlich endgültig aus den Stores und nannte später auch einen Grund dafür.
Es sollte ein Gelegenheitsziel werden, machte aber zu süchtig, daher wurde Flappy Bird eingestellt. Jetzt hat die Flappy Bird Foundation, die 2023 gegründet wurde, die Rechte gekauft und bringt Flappy Bird noch in diesem Quartal im Browser und 2025 für Android und iOS zurück. Und das mit einem größeren Funktionsumfang.
dass es eine „Flappy Bird Foundation“ gibt, findet meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit hier 😄
10 Jahre? Oh wow wo ist die Zeit geblieben!
Das hat mich an der Nachricht tatsächlich am meisten schockiert…
nah hat mich nie gecatcht.