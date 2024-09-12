Flappy Bird feiert Comeback auf Smartphones

Flappy Bird war vor 10 Jahren ein Hype-Spiel, welches so groß wurde, dass sogar Nachrichten darüber berichteten und der Entwickler es zeitweise aus den Stores für Android und iOS nah. Ein Jahr nach Launch entfernte Dong Nguyen das Spiel dann aber plötzlich endgültig aus den Stores und nannte später auch einen Grund dafür.

Es sollte ein Gelegenheitsziel werden, machte aber zu süchtig, daher wurde Flappy Bird eingestellt. Jetzt hat die Flappy Bird Foundation, die 2023 gegründet wurde, die Rechte gekauft und bringt Flappy Bird noch in diesem Quartal im Browser und 2025 für Android und iOS zurück. Und das mit einem größeren Funktionsumfang.