Mobilität

Ford: Drei neue Elektroautos starten in die Serienfertigung

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Ford Erweitert Das Angebot Aus Craiova

Ford setzt seinen Weg in Richtung Elektromobilität fort und bringt drei neue Elektrofahrzeuge auf den europäischen Markt.

Der kompakte Crossover Puma Gen-E, der Hochdachkombi E-Tourneo Courier und der Kleintransporter E-Transit Courier sind in die Serienfertigung gestartet und stehen somit in Kürze bei den Händlern in Deutschland und Europa. Ziel ist es, das Angebot für private und gewerbliche Kunden zu erweitern.

Die neuen Modelle zeichnen sich laut Ford durch folgende Eigenschaften aus: Der Puma Gen-E verbindet als Elektroversion des meistverkauften Ford-Modells in Europa Fahrspaß mit lokal emissionsfreiem Antrieb. Der E-Tourneo Courier bietet einen großzügigen Innenraum und moderne Konnektivität, während der E-Transit Courier mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 293 Kilometern und hoher Ladekapazität für den gewerblichen Einsatz konzipiert ist.

Mit diesen Fahrzeugen ergänzt Ford sein bestehendes Elektro-Portfolio, das bereits Modelle wie den Mustang Mach-E, Explorer und Capri umfasst.

Die neuen Fahrzeuge werden im rumänischen Werk Ford Otosan mit elektrischen Antriebskomponenten aus Werken in Großbritannien und Deutschland gefertigt.


Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 👋
    sagt am

    Wow nachdem Ford alle Volumenmodelle eingestellt hat, präsentiert man das umfassende Angebot, das aktuell noch mit Verbrenner / Hybride zu erhalten ist.

    Kein Wunder das bei uns das riesige Ford Autohaus zugemacht hat. Da sind die Leute ja nur noch vorbeigegangen, da nix mahe im Angebot ist für die normale Familie.

    Ausser man möchte Transporter Transit oder Pseudo Stadtgeländewagen wie Puma fahren.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Gast ⇡

      Bitte nutze beim Kommentieren das Feld „Name“ auch wirklich für einen Namen und nicht für ein Statement oder irgendwelche Witze. Erste Verwarnung. Vielen Dank. 🙏

      Antworten
      1. Tudor 🪴
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Das War ein Name er fuhr Ford und kam nie wieder. Wir können gerne noch diskutieren, wann Ford Europa verlässt. Die Spatzen aus der Branche pfeifen seit Jahren vom Dach, dass Ford sich aus Europa zurückzieht.

        Angefangen mit der Kooperation mit VW, Einstellung der Volumenmodelle, Verkauf nur noch relevant in Euopa in den Märkten Deutschland und England, Schließung von Werken, Überführung der deutschen Werke ind die Eigenständigkeit und Aufkündigung der Patronatserklärung. 13 Milliarden Schulden haben die Deutschen Werke. 4 Milliarden hat man jetzt noch mal als Abschiedsgeschenk gegeben.

        Ford verkauft dir Reste an VW und ist vielleicht sogar Übernahmekandidat in den USA duch VW um dort endlich ein Bein in die Tür zu bekommen und man könnte das Milliardengrab Scout einstampfen.

        Antworten
    2. Michael 👋
      sagt am zu Gast ⇡

      Die Verkaufspreise des Puma liegen im Vergleich zum gebotenen Leistungs- und Ausstattungsumfang über dem marktüblichen Niveau. Wettbewerber wie byd oder Renault bieten eine vergleichbar bessere Ausstattung zu deutlich günstigeren Preisen. Eine Anpassung der Preisgestaltung ist daher dringend erforderlich. Auch als eingefleischter Ford-fahrer werde ich mein neues elektrofahrzeug über eine andere marke beziehen…schade

      Antworten
  2. Robert 🌀
    sagt am

    Der Ford E-Tourneo Courier wäre ein tolles Famiienauto, aber mit einer WLTP-Reichweite von deutlich unter 300 km ist das nix. Ich verstehe nicht, warum sämtliche großen Hoch Dach Kombi beziehungsweise Familien Autos so eine geringe Reichweite haben? Ist es ja nicht möglich, einfach einen großen Akku zu verbauen. Die Fahrzeuge sind doch gar nicht so klein 🧐

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Robert ⇡

      Große Akkus kosten sehr viel Geld, im Tourneo stecken nur 43 kWh. Uns selbst damit startet man bei über 35.000 Euro. Ein passabler Akku mit ca. 80 kWh würde den Preis sicher auf über 40.000 Euro steigen lassen, vielleicht sogar noch mehr, je nach Qualität des Akkus. Und für eine richtig gute Reichweite wären rund 100 kWh nötig, die es dann aber nur in der Premium-Klasse gibt, weil das richtig teuer wird.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ford: Drei neue Elektroautos starten in die Serienfertigung
Weitere Neuigkeiten
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home