Ford: Drei neue Elektroautos starten in die Serienfertigung

Ford setzt seinen Weg in Richtung Elektromobilität fort und bringt drei neue Elektrofahrzeuge auf den europäischen Markt.

Der kompakte Crossover Puma Gen-E, der Hochdachkombi E-Tourneo Courier und der Kleintransporter E-Transit Courier sind in die Serienfertigung gestartet und stehen somit in Kürze bei den Händlern in Deutschland und Europa. Ziel ist es, das Angebot für private und gewerbliche Kunden zu erweitern.

Die neuen Modelle zeichnen sich laut Ford durch folgende Eigenschaften aus: Der Puma Gen-E verbindet als Elektroversion des meistverkauften Ford-Modells in Europa Fahrspaß mit lokal emissionsfreiem Antrieb. Der E-Tourneo Courier bietet einen großzügigen Innenraum und moderne Konnektivität, während der E-Transit Courier mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 293 Kilometern und hoher Ladekapazität für den gewerblichen Einsatz konzipiert ist.

Mit diesen Fahrzeugen ergänzt Ford sein bestehendes Elektro-Portfolio, das bereits Modelle wie den Mustang Mach-E, Explorer und Capri umfasst.

Die neuen Fahrzeuge werden im rumänischen Werk Ford Otosan mit elektrischen Antriebskomponenten aus Werken in Großbritannien und Deutschland gefertigt.