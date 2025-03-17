Ford: Drei neue Elektroautos starten in die Serienfertigung
Ford setzt seinen Weg in Richtung Elektromobilität fort und bringt drei neue Elektrofahrzeuge auf den europäischen Markt.
Der kompakte Crossover Puma Gen-E, der Hochdachkombi E-Tourneo Courier und der Kleintransporter E-Transit Courier sind in die Serienfertigung gestartet und stehen somit in Kürze bei den Händlern in Deutschland und Europa. Ziel ist es, das Angebot für private und gewerbliche Kunden zu erweitern.
Die neuen Modelle zeichnen sich laut Ford durch folgende Eigenschaften aus: Der Puma Gen-E verbindet als Elektroversion des meistverkauften Ford-Modells in Europa Fahrspaß mit lokal emissionsfreiem Antrieb. Der E-Tourneo Courier bietet einen großzügigen Innenraum und moderne Konnektivität, während der E-Transit Courier mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 293 Kilometern und hoher Ladekapazität für den gewerblichen Einsatz konzipiert ist.
Mit diesen Fahrzeugen ergänzt Ford sein bestehendes Elektro-Portfolio, das bereits Modelle wie den Mustang Mach-E, Explorer und Capri umfasst.
Die neuen Fahrzeuge werden im rumänischen Werk Ford Otosan mit elektrischen Antriebskomponenten aus Werken in Großbritannien und Deutschland gefertigt.
Wow nachdem Ford alle Volumenmodelle eingestellt hat, präsentiert man das umfassende Angebot, das aktuell noch mit Verbrenner / Hybride zu erhalten ist.
Kein Wunder das bei uns das riesige Ford Autohaus zugemacht hat. Da sind die Leute ja nur noch vorbeigegangen, da nix mahe im Angebot ist für die normale Familie.
Ausser man möchte Transporter Transit oder Pseudo Stadtgeländewagen wie Puma fahren.
Bitte nutze beim Kommentieren das Feld „Name“ auch wirklich für einen Namen und nicht für ein Statement oder irgendwelche Witze. Erste Verwarnung. Vielen Dank. 🙏
Das War ein Name er fuhr Ford und kam nie wieder. Wir können gerne noch diskutieren, wann Ford Europa verlässt. Die Spatzen aus der Branche pfeifen seit Jahren vom Dach, dass Ford sich aus Europa zurückzieht.
Angefangen mit der Kooperation mit VW, Einstellung der Volumenmodelle, Verkauf nur noch relevant in Euopa in den Märkten Deutschland und England, Schließung von Werken, Überführung der deutschen Werke ind die Eigenständigkeit und Aufkündigung der Patronatserklärung. 13 Milliarden Schulden haben die Deutschen Werke. 4 Milliarden hat man jetzt noch mal als Abschiedsgeschenk gegeben.
Ford verkauft dir Reste an VW und ist vielleicht sogar Übernahmekandidat in den USA duch VW um dort endlich ein Bein in die Tür zu bekommen und man könnte das Milliardengrab Scout einstampfen.
Die Verkaufspreise des Puma liegen im Vergleich zum gebotenen Leistungs- und Ausstattungsumfang über dem marktüblichen Niveau. Wettbewerber wie byd oder Renault bieten eine vergleichbar bessere Ausstattung zu deutlich günstigeren Preisen. Eine Anpassung der Preisgestaltung ist daher dringend erforderlich. Auch als eingefleischter Ford-fahrer werde ich mein neues elektrofahrzeug über eine andere marke beziehen…schade
Der Ford E-Tourneo Courier wäre ein tolles Famiienauto, aber mit einer WLTP-Reichweite von deutlich unter 300 km ist das nix. Ich verstehe nicht, warum sämtliche großen Hoch Dach Kombi beziehungsweise Familien Autos so eine geringe Reichweite haben? Ist es ja nicht möglich, einfach einen großen Akku zu verbauen. Die Fahrzeuge sind doch gar nicht so klein 🧐
Große Akkus kosten sehr viel Geld, im Tourneo stecken nur 43 kWh. Uns selbst damit startet man bei über 35.000 Euro. Ein passabler Akku mit ca. 80 kWh würde den Preis sicher auf über 40.000 Euro steigen lassen, vielleicht sogar noch mehr, je nach Qualität des Akkus. Und für eine richtig gute Reichweite wären rund 100 kWh nötig, die es dann aber nur in der Premium-Klasse gibt, weil das richtig teuer wird.