Ford hofft auf alte und bekannte Namen in diesen „verrückten Zeiten“

Ford hat sich ein paar alte Namen sichern lassen, das hat Autocar diese Woche bei einem Patentamt entdeckt. Dazu gehören Klassiker wieder Cortina, Granada, Escort, Capri und Orion. Wird Ford diese Namen für neue Elektroautos nutzen?

Alte Ford-Namen für mehr Emotionen

Es wäre natürlich möglich, dass sich Ford diese Namen einfach nur so gesichert hat, aber Europachef Murat Gueler hat letztes Jahr verraten, dass man in diesen „verrückten Zeiten“ auf alte und bekannte Namen für Emotionen setzen könnte.

-->

Ford baut gerade das Werk in Köln für ein Elektroauto um, welches die neue MEB-Plattform der Volkswagen AG nutzen wird. In Köln wurden unter anderem Modelle wie der Capri, Granada und Scorpio gebaut, nutzt man also einen für das Modell?

Die alten Namen wären jedenfalls „eine Gelegenheit für Ford, um sich von dem bevorstehenden Bombardement der Elektrifizierung abzuheben“, so Murat Gueler. Es gibt viele Automarken, die beim Wandel auf ein neues Branding für die rein elektrischen Modelle setzen, warum also nicht ein paar alte Namen dafür nutzen.

MG4 kommt 2022: Kompaktes Elektroauto soll VW ID.3 angreifen MG Motors macht Druck und baut das Portfolio an Elektroautos zügig aus. Man hat eine Chance mit Blick auf den Wandel der Branche erkannt und schickt auch bald einen elektrischen Kombi ins Rennen. Doch für 2022 ist noch viel mehr…24. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->