Ford plant ungewöhnliche Neuerung für Elektroautos

Ford hat sich eine Fake-Kupplung für Elektroautos als Patent sichern lassen, dieses findet man beim Patentamt in den USA. Man scheint also die gleiche Idee wie bei Hyundai und in Zukunft auch Toyota/Lexus zu haben, mit einem weiteren Twist.

Während die anderen Marken den Schaltvorgang (den es bei einem Elektroauto in der Regel nicht gibt, es gibt ein paar Modelle mit zwei Gängen), simulieren und im Falle von Hyundai auf Schaltwippen setzen, so gibt es hier sogar einen Schaltknauf.

Bisher ist der „Shifter Assembly For Electric Vehicle“ nur ein Patent und Ford hat noch nicht bestätigt, ob es dabei bleibt. Doch es wäre denkbar, dass der Elektro-Mustang in Zukunft eine Fake-Schaltung neben dem Fake-V8-Sound bekommt.

Ein Trend, der gemischt ankommt. Ich sehe das skeptisch und überflüssig, aber ich habe beim Ioniq 5 N auch gemerkt, dass es Menschen gibt, denen das gefällt. Und es ist freiwillig, wenn es also beim elektrischen Umstieg hilft, warum nicht. Wobei mir ein Schaltknauf in der Mitte zu viel wäre, das würde mich im Auto doch stören.

