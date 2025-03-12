Toyota setzt auf Fake-Kupplung in Elektroautos

Hyundai hat es mit dem Ioniq 5 N vorgemacht, mittlerweile hat Kia mit dem EV6 GT nachgelegt und Toyota wird im Herbst mit einem neuen Modell von Lexus folgen. Der neue Lexus RZ kommt mit einer Fake-Kupplung bei einem Elektroauto daher.

Man nennt das „Interactive Manual Drive“ und wer die F Sport-Version mit 300 kW (408 PS) wählt, der bekommt 8 Fake-Gänge. Heißt? Über Schaltwippen steuert man die Leistung. Man muss also „hochschalten“, damit noch mehr Power kommt.

Durch „akustische und visuelle Elemente“ soll sich das dann wie ein Verbrenner anfühlen, auch wenn eine Elektroauto natürlich nur einen Gang hat und das alles nicht benötigen würde. So beschreibt es Lexus in der aktuellen Pressemitteilung:

Das System arbeitet mit einem Drehzahlbegrenzer, sodass der Fahrer ein Gefühl für das Timing seiner Gangwechsel und die damit verbundenen Fahrzeugzustandsänderungen entwickelt. Um den Fahrer bei der Optimierung des Schaltzeitpunkts zu unterstützen, zeigt eine Schaltanzeige im Instrumentendisplay den Fahrzeugstatus an.

Ich finde diese Entwicklung absurd, das habe ich beim Hyundai Ioniq 5 N gemerkt. Wer meine Beiträge verfolgt, der weiß, dass ein Fake-Sound im Sportmodus ganz nett ist und ich diesen immer wieder mal aktiviere, wenn es gut umgesetzt ist.

Doch eine Fake-Kupplung ist irre, denn man nimmt sich bewusst den Vorteil eines Elektroautos, welches ohne Schaltvorgang durchgehend die Leistung bringt. Bei Hyundai war diese aber keine Pflicht, ich habe es also nur ab und zu getestet, aber nicht wirklich aktiviert. Mal schauen, ob diese Funktion eine große Zukunft hat.

Ich habe nämlich auch festgestellt, dass das nicht alle überflüssig finden, bei mir ist ein Verbrenner-Fan mitgefahren, der den Ioniq 5 N als erstes E-Modell bezeichnete, was ihm gefällt. Am Ende werden es die Kunden mit dem Geldbeutel entscheiden.