Fossil zeigt erste Smartwatch mit Wear OS 3 und kündigt Update an

Wir haben diese Woche von Google erfahren, dass die ersten Smartwatches bald mit Wear OS 3 versorgt werden dürften. Und siehe da, die erste Marke hat die neue Version jetzt angekündigt: Bei Fossil wird Wear OS 3 ab dem 17. Oktober verteilt.

Das Update dürfte wie immer in mehreren Phasen kommen und es wird nur für die Gen 6 bereitstehen, sprich Modelle mit einem Snapdragon Wear 4100. Die gibt es von Fossil, Skagen, Michael Kors und dann gibt es noch das Modell mit Razer.

Fossil plant neue Smartwatches

Parallel dazu wird es auch neue Smartwatches von Fossil geben, diese wird man ebenfalls ab dem 17. Oktober vorstellen. Die Sache ist aber weniger spannend, als das einige erwarten, denn wir bekommen im Herbst nur eine „Wellness Edition“.

Fossil nutzt die Grundlage der Gen 6 vom letzten Jahr, packt einen SpO2-Sensor und eine Wellness-App rein und wird dann bald die Fossil Gen 6 Wellness Edition anbieten. Wir haben aktuell leider noch keine Details (Preise) für Deutschland.

Der neue Snapdragon Wear 5100(+) ist also noch nicht verbaut, was mit Blick auf die Konkurrenz vielleicht nicht optimal ist. So einen Schritt haben wir bei Fossil im Jahr 2020 schon einmal gesehen, als es eine neue Gen 5E vor der Gen 6 gab.

Das klingt für mich nach: Fossil Gen 7 kommt, dauert aber wohl noch bis 2023, und damit man im Weihnachtsgeschäft neue Modelle hat, gibt es eine Wellness Edition. In den USA startet diese bei 299 Dollar, in Deutschland sind sie noch nicht online.

