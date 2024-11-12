Provider

fraenk: LTE50 ist nur ein Bug

2 Kommentare
Fraenk

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat kürzlich den maximalen Downloadspeed und Uploadspeed deutlich erhöht. Im Zuge dessen kommt es zu einem Fehler in der App.

Verunsicherte Kunden von fraenk wundern sich: nachdem der Mobilfunkanbieter inzwischen mehr Geschwindigkeit bietet, und zwar im 5G- und LTE-Netz, zeigt die App einen fehlerhaften Tarifbestandteil an. Bisher war dort zu lesen „5G25“, was auf die maximal verfügbare Geschwindigkeit im Downstream und die Verfügbarkeit von 5G hingewiesen hat. Nach der Anpassung steht dort allerdings „LTE50“.

Img 0873

Hiermit sei klar gesagt: dabei handelt es sich um einen Anzeigenfehler. An den Tarifbestandteilen hat sich nichts geändert, der Zugang zum 5G-Netz der Telekom ist selbstverständlich nach wie vor im Tarif enthalten. Es ist davon auszugehen, dass das mit dem nächsten Update der App behoben wird.

Update: inzwischen wurde der Fehler behoben. Es wird nun korrekt 5G50 angezeigt.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – alle Details

  • 12 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. RENH8)
  • max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  DeziByte
    sagt am

    Aha, krass 😅 Hätte ich niemals bemerkt. Da fraenks 5G nach wie vor NSA ist, stimmt das ja im Grund sogar.
    Und wenn man das selbst nicht bemerkt, ist es doch eh Wumpe was da steht.

    René Hesse
      sagt am zu DeziByte

      Mir wäre es auch nicht aufgefallen, einfach weil ich da nicht hineinschaue. Nachdem aber jetzt schon die dritte E-Mail-Nachfrage dazu gekommen war, habe ich gedacht ich greife es mal auf.

