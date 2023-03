fraenk Mobilfunk: Bald bis zu 55 GB Datenvolumen möglich

Der Mobilfunkanbieter fraenk ermöglicht in Kürze das Erreichen von bis zu 55 GB Datenvolumen. Das erfolgt durch das Kunden-werben-Kunden-Programm. Die Details dazu wollten wir erst abklären, denn sie sind besonders spannend.

Die fraenk-Pressemeldung gestern war eindeutig: Im Zeitraum vom 4. April bis 6. Juni 2023 erhalten alle Neukunden, die den Tarif von fraenk neu buchen und bei der Aktivierung einen Freunde-Code eingeben, automatisch und dauerhaft 3 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat. Damit können sich Neukunden 10 GB Daten für 10 Euro im Monat sichern.

fraenk verdreifacht das Freunde-Limit

In den E-Mails an bestehende fraenk-Kunden (also auch an mich) stand aber noch ein interessanter Satz zusätzlich, der mich hellhörig werden ließ. „Du kannst jetzt sogar bis zu 15 Freunde werben“. Sollte das wirklich stimmen?

Bisher war das Werben von Freunden auf 5 Personen begrenzt. Man konnte also zu seinem Datenvolumen maximal 5-mal den Bonus erhalten, egal wie viele Personen man tatsächlich geworben hat.

Ich habe also nachgefragt und die Antwort vom fraenk Medienteam war die folgende:

Mit dem Start der Aktion am 4. April wird neben dem Datenvolumen (3 GB Daten statt 1 GB Daten) auch die Anzahl der Personen angehoben, die potenziell geworben werden können. Dadurch können Bestandskunden, wenn sie aktiv Neukunden werben, auch ihr Datenvolumen entsprechend umfangreicher ausbauen.

fraenk Mobilfunk: 55 GB sind möglich

Der Rest ist reine Mathematik. Ein Kunde, der ab dem 4. April 2023 geworben wurde und mit 10 GB startet, kann bis zum 6. Juni bis zu 15 Freunde werben, was für jeden neuen Freund +3 GB dauerhaft bedeutet wurde. Das entspricht also 10 GB + 15 mal 3 GB = 55 GB.

Ja, es ist nicht einfach so viele neue Kunden zu werben, aber, dass der – sorry – dämliche Deckel auf nur 5 Personen verdreifacht wird, ist in meinen Augen sehr zu begrüßen.

Der persönliche Freundschaftscode ist für Bestandskunden in der fraenk-App hinterlegt (Rubrik: „fraenk for friends“). Mein Code lautet zum Beispiel RENH8. Viele Codes findet ihr auch im Kommentarbereich zu vergangenen Beiträgen.

fraenk im Telekom-Netz – alle Details auf einen Blick

7 GB Daten (+ 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code erst ab 4.4.23 bis 6.6.23) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Daten (+ mit Freunde-Code erst ab 4.4.23 bis 6.6.23) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat oder 24 GB Extra-Daten für 24 h nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Fraenk ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert. Alternative: Wer mit dem Vodafone-Netz glücklich ist, sollte mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es für viele Neukunden 10 GB für knapp 9 Euro pro Monat.

