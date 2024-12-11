fraenk: Sonderrufnummern entsperren

Nachdem fraenk Mobilfunk neulich erst den Downloadspeed verdoppelt hat, gibt es inzwischen auch Neuerungen zu der Nutzung von Sonderrufnummern.

Bei fraenk bekommt man einen zeitgemäßen Mobilfunktarif im Netz der Telekom zu gutem Kurs. Einige Funktionen, die man von anderen Tarifen kennt, waren bei fraenk bisher nicht nutzbar beziehungsweise kamen erst nach und nach hinzu. Das lag und liegt vor allem am Kostenschutz, der dafür sorgen soll, dass man in der Grundform des Tarifs nie mehr als 10 Euro pro Monat zahlen muss.

Das hat auch dazu geführt, dass Drittanbieterdienste, Sonderrufnummern und kostenpflichtige SMS mit fraenk nicht nutzbar sind. Das ändert sich jetzt. Mit fraenk können Sonderrufnummern und Drittanbieterdienste inzwischen genutzt werden, jedoch sind diese standardmäßig gesperrt, um ungewollte Kosten zu vermeiden. Wer diese Funktionen freischalten möchte, kann dies über den Service-Chat veranlassen, wie einigen Usern des Tarifs auffiel.

Eine Kostenübersicht ist in der Preisliste (PDF) verfügbar. Die ADAC-Hotline und der Seenot-Rettungsdienst sind immer kostenlos erreichbar.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

12 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. RENH8 )

Daten + mit Freunde-Code (z. B. ) max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: standardmäßig keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar (aber freischaltbar); Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland) nur nach Freischaltung (oder per WLAN-Call) möglich; keine Nutzung außerhalb der EU möglich

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

