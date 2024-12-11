Provider

fraenk: Sonderrufnummern entsperren

Autor-Bild
Von
|
Fraenk

Nachdem fraenk Mobilfunk neulich erst den Downloadspeed verdoppelt hat, gibt es inzwischen auch Neuerungen zu der Nutzung von Sonderrufnummern.

Bei fraenk bekommt man einen zeitgemäßen Mobilfunktarif im Netz der Telekom zu gutem Kurs. Einige Funktionen, die man von anderen Tarifen kennt, waren bei fraenk bisher nicht nutzbar beziehungsweise kamen erst nach und nach hinzu. Das lag und liegt vor allem am Kostenschutz, der dafür sorgen soll, dass man in der Grundform des Tarifs nie mehr als 10 Euro pro Monat zahlen muss.

Das hat auch dazu geführt, dass Drittanbieterdienste, Sonderrufnummern und kostenpflichtige SMS mit fraenk nicht nutzbar sind. Das ändert sich jetzt. Mit fraenk können Sonderrufnummern und Drittanbieterdienste inzwischen genutzt werden, jedoch sind diese standardmäßig gesperrt, um ungewollte Kosten zu vermeiden. Wer diese Funktionen freischalten möchte, kann dies über den Service-Chat veranlassen, wie einigen Usern des Tarifs auffiel.

Eine Kostenübersicht ist in der Preisliste (PDF) verfügbar. Die ADAC-Hotline und der Seenot-Rettungsdienst sind immer kostenlos erreichbar.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

  • 12 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (z. B. RENH8)
  • max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 10 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: standardmäßig keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar (aber freischaltbar); Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland) nur nach Freischaltung (oder per WLAN-Call) möglich; keine Nutzung außerhalb der EU möglich

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / fraenk: Sonderrufnummern entsperren
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News