freenet verbessert Allnet-Flats im Telefónica-Netz

Freenet hat sein Angebot im Netz von Telefónica erweitert und bietet ab sofort Allnet-Flats mit erhöhtem Inklusivvolumen ohne Aufpreis an.

Neukunden können sich demnach über bis zu 15 GB mehr ungedrosseltes Datenvolumen freuen, ohne dass sich der monatliche Preis erhöht. Die neuen Tarife, die auch 5G unterstützen, sind sowohl mit monatlicher Kündigungsoption als auch mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten erhältlich. Der Zugang zu diesen Angeboten ist sowohl online als auch in allen freenet Shops und bei Partnerhändlern möglich.

Neben den reinen SIM-Only-Tarifen bietet freenet auch Hardware-Bundles an, bei denen die Kunden die Möglichkeit haben, Smartphones verschiedener Marken zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

Die Allnet-Flats im Netz von Telefónica bieten eine Auswahl an Optionen von 7 GB bis 50 GB ungedrosseltem Datenvolumen. Die Preise beginnen bei 14,99 Euro pro Monat für den kleinsten Tarif und steigen bis auf 34,99 Euro für den größten Tarif. Alle Tarife beinhalten eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



