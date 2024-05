Funwhole: Hersteller von Klemmbausteinen mit LED feiert Jubiläum mit Rabattaktion

Seit der Gründung von Funwhole vor einigen Jahren hat sich das Unternehmen in der Szene der Klemmbausteine einen echten Namen gemacht: Denn Kenner wissen, dass die Bausätze der Marke eine Besonderheit aufweisen, alle baubaren Sets sind nämlich mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet.

Trotz des relativ jungen Alters des Unternehmens hat es einige interessante Sets auf den Markt gebracht, die in der Szene gut ankommen – Grund genug, den zweiten Geburtstag seit der Gründung mit einer Rabattaktion zu feiern.

Klemmbausteinen + LED = Funwhole

So bietet das Unternehmen im offiziellen Amazon-Shop bis zu 25 % Rabatt auf ausgewählte Klemmbaustein-Sets, andere Sets sind mit 15 % Rabatt gekennzeichnet. Um den Rabatt zu erhalten, muss der entsprechende Coupon-Code beziehungsweise das Coupon-Feld aktiviert werden.

Dazu gehören Sets aus der Kategorie Retrohaus wie der Funwhole Aussichtsturm, aus der Kategorie Mittelalter mit dem Funwhole Mittelalterlicher Wachturm und die Funwhole Mittelalterliche Apotheke oder aus der Kategorie Bauernhof mit dem Funwhole Schreinerwagen, dem Funwhole Bauernhofladen und dem Funwhole Bauernhoftraktor.

Bei einem Einkauf über 150 Euro gibt es zusätzlich drei Minifiguren und ein kleines Bauset gratis dazu. Das Set ist auf 2000 Stück limitiert, die gesamte Rabattaktion läuft bis zum 31.5.

In der Vergangenheit hatte ich bereits ein Set der Marke erworben, nämlich das Funwhole The Lighthouse of Alexandria, das an meinem Arbeitsplatz steht und mir sowohl vom Aussehen als auch von den Lichtfunktionen her immer noch sehr gut gefällt. Bei der Aktion werde ich mir wohl das kleine Funwhole Kiosk-Set holen.

