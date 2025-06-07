Galaxy Tab S9-Serie: One UI 8 wird intern bei Samsung getestet

Das Beta-Testprogramm für die Benutzeroberfläche One UI 8 des südkoreanischen Unternehmens Samsung läuft ja bekanntermaßen seit einigen Wochen für die Flaggschiff-Reihe Galaxy S25. Wie wir vor einigen Wochen berichtet haben, testet das Unternehmen das große Update bereits intern auf den Modellen der Galaxy Tab S10-Serie, um auch bei Tablets keine Zeit zu verlieren.

Der Insider „Alfatürk“, der bereits die Testversion für die Tab-S10-Serie entdeckt hatte, hat nun auch eine entsprechende Testversion für die Tab S9-Serie aufgespürt. Diese wird intern bei Samsung auf einem Galaxy Tab S9 Plus getestet.

Android 16 testing has started for the Galaxy Tab S9 Plus.Geekbench result has emerged ‼️‼️#samsung #Tabs9plus #OneUI8 pic.twitter.com/V1oJIDpjkp — Alfatürk (@Alfaturk16) June 6, 2025

Man merkt, dass Samsung die „Verzögerungspanne“ bei One UI 7 nicht wiederholen will und bei der Entwicklung von One UI 8 auf eine breit gefächerte Testumgebung in Sachen Smartphones und Tablets setzt. Die Veröffentlichung der finalen Version wird wohl im Sommer erfolgen, wobei der genaue Termin noch nicht festgelegt ist.

Allerdings muss man auch zugeben, dass der Schritt von One UI 6 auf One UI 7 aufgrund der neuen KI-Funktionen von Samsung und des kompletten Redesigns der Benutzeroberfläche erheblich umfangreicher war als der kommende Schritt von One UI 7 auf One UI 8.