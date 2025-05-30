Galaxy Tab S10-Serie: Erste Hinweise zu One UI 8 (Android 16) aufgetaucht

Wie erwartet hat das südkoreanische Unternehmen vor einigen Tagen das Beta-Testprogramm zu One UI 8, das auf Android 16 basiert, für die Flaggschiff-Reihe Galaxy S25 offiziell gestartet. Eine Veröffentlichung der finalen Version könnte im Sommer erfolgen. Parallel dazu will das Unternehmen auch in Sachen Tablets keine Zeit verlieren.

Samsung will keine Zeit verlieren

Nun sind erste Hinweise auf die neue Version von One UI für die Galaxy Tab S10-Serie aufgetaucht. Der Insider „Alfatürk“ hat eine frühere, intern noch im Test befindliche Firmware-Version gefunden, die bereits einige Geekbench-Daten offenbart. Ob Samsung ähnlich wie bei One UI 7 auch für die Tablet-Reihe ein Testprogramm bereitstellt, ist noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gegeben.

Mit One UI 8 auf Basis von Android 16 erhält die Produktlinie der Galaxy Tab S10-Serie bereits das zweite große Android-Update, nachdem letzten Monat One UI 7 (Android 15) veröffentlicht wurde.

Sorgen über einen auslaufenden Update-Support sind unbegründet, denn das Galaxy Tab S10 Plus und das Galaxy Tab S10 Ultra erhalten sieben Android OS-Updates und sieben Jahre lang Sicherheitsupdates.