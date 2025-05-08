game Charts in Deutschland: Drei Neueinsteiger und acht Comebacks im April

Im April sind drei neue Titel in die offiziellen Spiele-Charts in Deutschland eingestiegen. An der Spitze steht die Neuauflage des Rollenspiels „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“, die auf dem Original von 2006 basiert. Ebenfalls neu in den Charts ist „Days Gone Remastered“, eine technisch überarbeitete Version des gleichnamigen Zombie-Adventures, das es auf Platz 11 schafft. Das rundenbasierte Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ steigt kurz nach seiner Veröffentlichung auf Platz 18 ein.

Acht Spiele kehren im April in die Charts zurück. Darunter „The Last of Us Part II Remastered“, das im Zusammenhang mit der zweiten Staffel der Serienadaption wieder auf Platz 9 einsteigt. Weitere Rückkehrer sind unter anderem „Devil May Cry 5“ (Platz 7), „Indiana Jones und der große Kreis“ (Platz 10), „Call of Duty: Black Ops 6“ (Platz 12) sowie ältere Titel wie „Minecraft“ und die „Devil May Cry: HD Collection“.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im April 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.