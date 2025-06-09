Game Informer: Das beliebte Gaming-Magazin feiert sein Comeback

Ältere Personen unter uns erinnern sich im Zusammenhang mit der Aufbruchsstimmung in der Gaming-Szene sicherlich an die vielen Magazine, die es damals am Kiosk gab. Inzwischen ist die Branche der Magazine sehr stark geschrumpft. Game Informer war ein beliebtes, zu GameStop gehörendes US-amerikanisches Videospielemagazin, das im August 2024 eingestellt wurde. Fans des Magazins dürfen sich nun aber freuen.

Game Informer kehrt zurück

Nachdem die Online-Version des Magazins vor einigen Monaten zurückgekehrt ist, feiert nun auch die Print-Ausgabe ein Comeback. Die Papiervariante kostet in der Einführungsphase 48 $, ist allerdings nur für Nutzer aus den USA bestellbar. Die digitale Variante des Magazins kostet 32 $, ist für das internationale Publikum frei bestellbar und umfasst im Jahr zehn Ausgaben. Für Lesefans ist außerdem der Zugriff auf das Archiv interessant, das bei Abschluss eines Abonnements zur Verfügung steht. So können über 350 ältere Ausgaben des Game Informer aufgerufen werden.

Ich überlege gerade, ob ich mir das Digital-Abo zulege. Ich schätze die ausführlichen Recherchen, Texte und Interviews der Game Informer-Redaktion durchaus, bin aber eher der Papiervariante zugeneigt. Ob es jedoch jemals eine internationale Version davon geben wird, ist unklar.