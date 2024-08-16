Gaming

game Mobile Charts: Diese Spiele-Apps waren im Juli angesagt

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Xiaomi Redmi Gaming Header

Der game – Verband der deutschen Games-Branche e. V. setzt sich seit 2005 für die Interessen der deutschen Games-Branche ein. Der Verband erstellt monatlich Analysen, unter anderem die Auswertung der am häufigsten heruntergeladenen Spiele-Apps in Deutschland. Diese Auswertungen bieten einen Überblick über die beliebtesten Spiele und geben Aufschluss über Trends und Veränderungen im Markt.

Aktuell wurden die neuen Download-Charts für den Monat Juli dieses Jahres veröffentlicht. Die Liste enthält eine Mischung aus bekannten Titeln und weniger bekannten Spielen, die oft übersehen werden. Die genaue Rangfolge kann der veröffentlichten Tabelle entnommen werden, die sowohl beliebte Klassiker als auch aufstrebende Neuerscheinungen enthält.

Die Charts spiegeln die Vorlieben und das Spielverhalten der deutschen Community wider und sind ein Instrument für Entwickler und Publisher, um den Markt besser zu verstehen.

Spiele Apps Nach Downloads Juli 2024


Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    frage mich was das für Charts sein sollen. kann mit keinem der Titel etwas anfangen bis auf Fifa 24 o.O

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das sind ja auch alles nur Smartphone-Games und keine richtigen Spiele…

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        is mir bewusst aber ich sehe dennoch keine bekannten Spiele.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Kurt ⇡

          Ich weiß nicht genau, was du sagen oder fragen willst. Die Charts sind eben die Charts. Nur weil du sie nicht kennst, weißt du nicht, was das für Charts sind oder was genau meinst du? Ich kenne auch fast alle nicht, aber ich hab auch gar kein Berührungspunkt damit. Ich spiele nicht mobil.

          Antworten
  2. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Von dieser Liste kenne ich genau drei Spiele, hab aber noch kein einziges gezockt.
    Ich spiele jetzt lieber was Anständiges, die Trails-Reihe von Falcom wartet.

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu Mr_Ananas ⇡

      Mich beeindruckt es, dass es Menschen gibt, welche bei den Handyspielen Spaß haben, wenn zugleich etwas gibt, wie ein Steam Deck, wenn es mobil sein muss.

      Antworten
      1. Alfons 🌀
        sagt am zu hugo ⇡

        Auch wenn ich persönlich nicht viel am Handy zocke (gezockt habe), gibt es dutzende Gründe dafür:
        1. Ständig dabei. Mal eben in der Bahn das Handy rausholen und bisschen daddeln. Dein steam deck wirst du kaum immer dabei haben.
        2. kosten. Steamdeck kostet ne Menge. Dazu sind die games auch teurer (aber meist ohne in Game Käufe, wie sie bei mobile schrecklicher Standard sind)
        3. Akkulaufzeit hält in der Regel beim Handy sehr viel länger und kann schneller mit ner Bank aufgeladen werden.

        Sind nur ein paar der Gründe. Mein größter negativpunkt wäre beim Handy aber garantiert die fehlende physikalische Steuerung (außer man hilft sich mit Zubehör natürlich)

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität