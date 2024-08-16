game Mobile Charts: Diese Spiele-Apps waren im Juli angesagt
Der game – Verband der deutschen Games-Branche e. V. setzt sich seit 2005 für die Interessen der deutschen Games-Branche ein. Der Verband erstellt monatlich Analysen, unter anderem die Auswertung der am häufigsten heruntergeladenen Spiele-Apps in Deutschland. Diese Auswertungen bieten einen Überblick über die beliebtesten Spiele und geben Aufschluss über Trends und Veränderungen im Markt.
Aktuell wurden die neuen Download-Charts für den Monat Juli dieses Jahres veröffentlicht. Die Liste enthält eine Mischung aus bekannten Titeln und weniger bekannten Spielen, die oft übersehen werden. Die genaue Rangfolge kann der veröffentlichten Tabelle entnommen werden, die sowohl beliebte Klassiker als auch aufstrebende Neuerscheinungen enthält.
Die Charts spiegeln die Vorlieben und das Spielverhalten der deutschen Community wider und sind ein Instrument für Entwickler und Publisher, um den Markt besser zu verstehen.
frage mich was das für Charts sein sollen. kann mit keinem der Titel etwas anfangen bis auf Fifa 24 o.O
Das sind ja auch alles nur Smartphone-Games und keine richtigen Spiele…
is mir bewusst aber ich sehe dennoch keine bekannten Spiele.
Ich weiß nicht genau, was du sagen oder fragen willst. Die Charts sind eben die Charts. Nur weil du sie nicht kennst, weißt du nicht, was das für Charts sind oder was genau meinst du? Ich kenne auch fast alle nicht, aber ich hab auch gar kein Berührungspunkt damit. Ich spiele nicht mobil.
Von dieser Liste kenne ich genau drei Spiele, hab aber noch kein einziges gezockt.
Ich spiele jetzt lieber was Anständiges, die Trails-Reihe von Falcom wartet.
Mich beeindruckt es, dass es Menschen gibt, welche bei den Handyspielen Spaß haben, wenn zugleich etwas gibt, wie ein Steam Deck, wenn es mobil sein muss.
Auch wenn ich persönlich nicht viel am Handy zocke (gezockt habe), gibt es dutzende Gründe dafür:
1. Ständig dabei. Mal eben in der Bahn das Handy rausholen und bisschen daddeln. Dein steam deck wirst du kaum immer dabei haben.
2. kosten. Steamdeck kostet ne Menge. Dazu sind die games auch teurer (aber meist ohne in Game Käufe, wie sie bei mobile schrecklicher Standard sind)
3. Akkulaufzeit hält in der Regel beim Handy sehr viel länger und kann schneller mit ner Bank aufgeladen werden.
Sind nur ein paar der Gründe. Mein größter negativpunkt wäre beim Handy aber garantiert die fehlende physikalische Steuerung (außer man hilft sich mit Zubehör natürlich)