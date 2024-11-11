Unterhaltung

Game of Throne: George R.R. Martin teasert neue Serie an

Autor-Bild
Von
|
Game Thrones Header

Das erste Spin-off für Game of Thrones ist da und weitere sind in Entwicklung, der Fokus liegt aber oft auf Geschichten, die vor Game of Thrones selbst stattfanden. Es gab jedoch einen Plan für „Snow“, eine Serie mit Kit Harington alias Jon Snow.

Doch Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Serie, welche nach Game of Thrones spielen sollte, gescheitert ist. Es gab allerdings auch Gerüchte, dass wir eine noch Serie mit Maisie Williams alias Arya Stark sehen werden, die George R.R. Martin jetzt selbst befeuert hat. Er hat sich mit Maisie Williams persönlich getroffen.

Bei Pizza und Pasta hat man ein neues Projekt besprochen, welches er noch nicht verraten möchte, denn sonst würde er es „verhexen“. Dieses Spin-off „könnte so viel Spaß machen“, so George R.R. Martin in seinem persönlichen Blog diese Woche.

