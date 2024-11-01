Unterhaltung

Game of Thrones wandert auf die Kinoleinwand

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Game Thrones Header

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre und Warner hat das ausgenutzt und mittlerweile die ersten Ableger bei HBO an den Start gebracht (oder in Auftrag gegeben). Aber es soll noch etwas mehr geplant sein.

Laut The Hollywood Reporter sei bei Warner ein Film geplant, Game of Thrones soll also ins Kino kommen. Das Projekt befindet sich jedoch noch ganz am Anfang und es gibt keinen Produzenten, vor 2026 werden wir diesen Film also nicht sehen.

Es ist unklar, was hier genau geplant ist. Erzählt man die Geschichte weiter? Wird sie neu (beispielsweise als Trilogie) verfilmt? Gibt es, wie bisher bei den Serien, ein Prequel? Das wissen wir bisher noch nicht, aber 2025 dürfte es mehr Details geben.

Amazon Echo Spot 2024 Header

Amazon blickt auf Probleme mit der „neuen Alexa“

Seit Monaten wird über eine neue Alexa von Amazon berichtet, quasi eine Alexa 2.0 mit einer natürlicheren Aussprache und deutlich…

1. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn so ein Film im Prinzip nur zwei Folgen abdecken kann.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
1und1 Header Logo
1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr
in 1und1
Telekom 1
Telekom bleibt in Deutschland Marktführer im Mobilfunk
in Telekom
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Nachfrage bleibt stabil: PlayStation 5 knackt 80 Millionen Einheiten
in Gaming
Apple Tim Cook Header
Apple: Tim Cook „investiert“ in US-Strategie von Donald Trump
in Marktgeschehen
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Die Probleme in Deutschland halten an
in Mobilität