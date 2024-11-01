Game of Thrones wandert auf die Kinoleinwand

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre und Warner hat das ausgenutzt und mittlerweile die ersten Ableger bei HBO an den Start gebracht (oder in Auftrag gegeben). Aber es soll noch etwas mehr geplant sein.

Laut The Hollywood Reporter sei bei Warner ein Film geplant, Game of Thrones soll also ins Kino kommen. Das Projekt befindet sich jedoch noch ganz am Anfang und es gibt keinen Produzenten, vor 2026 werden wir diesen Film also nicht sehen.

Es ist unklar, was hier genau geplant ist. Erzählt man die Geschichte weiter? Wird sie neu (beispielsweise als Trilogie) verfilmt? Gibt es, wie bisher bei den Serien, ein Prequel? Das wissen wir bisher noch nicht, aber 2025 dürfte es mehr Details geben.