Amazon blickt auf Probleme mit der „neuen Alexa“

Seit Monaten wird über eine neue Alexa von Amazon berichtet, quasi eine Alexa 2.0 mit einer natürlicheren Aussprache und deutlich mehr Funktionen. Sie soll fit für das KI-Zeitalter sein, wobei im Raum steht, dass die bessere Alexa auch Geld kostet.

Amazon Alexa 2.0 kommt erst 2025

Ziel war bisher, dass Amazon die neue Alexa im Herbst an den Start bringt, aber wir befinden uns bereits im Herbst und das wird wohl nicht mehr passieren. Amazon hat das Ziel auf 2025 verlegt, so Bloomberg, denn es gibt noch einige Probleme.

Tester sind von der neuen Alexa gar nicht so beeindruckt, heißt es, sie ist doch ein bisschen langsam und es gibt Schwierigkeiten mit der Smart Home-Steuerung. Es gibt Probleme, die besseren Sprachmodelle in Alexa 2.0 zu integrieren, heißt es.

Die neue Alexa kann zwar komplexe Aufgaben lösen, scheitert aber dafür mit einem Timer im Moment. Und im Alexa-Team heißt es, dass Andy Jassy (Amazon-Chef) mittlerweile auch sowas wie eine große Vision für die Zukunft von Alexa 2.0 fehlt.

Amazon plant bessere Echo-Hardware

Doch es gibt einen Lichtblick für 2025, denn ein Problem ist auch die doch recht günstige Echo-Hardware, die Amazon in den letzten Jahren verschleudert hat. Das ändert Panos Panay, der vor einem Jahr von Microsoft kam, allerdings auch gerade.

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Andy Jassy diese Woche eine bessere Alexa angedeutet, mächtigere Sprachassistenten seien allgemein ein großes Thema und Amazon möchte hier mitmischen. Eine Roadmap für Alexa 2.0 gab es jedoch nicht.

Intern wird die neue Version gerne als „bemerkenswerte Alexa“ bezeichnet und das scheint auch noch das Ziel zu sein, aber nicht mehr in diesem Jahr. Das jährliche Echo-Event findet vermutlich auch nicht statt, es gab nur einen neuen Echo Spot.

Mal schauen, was uns 2025 erwartet. Als Alexa-Nutzer bin ich natürlich gespannt, was hier ansteht, auch wenn ich einen besseren Assistenten ohne Abo möchte (das steht bei Alexa 2.0 im Raum), denn das wäre es mir persönlich auch nicht wert.