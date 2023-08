Gesundheitskarte als Schlüssel: E-Rezepte jetzt bequem in allen Apotheken einlösen

Ab sofort steht eine neue Möglichkeit zur Einlösung des elektronischen Rezeptes flächendeckend zur Verfügung.

Patienten können ihr E-Rezept nun mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in Apotheken in ganz Deutschland einlösen. Diese Möglichkeit steht nach dem Start in den Apotheken Anfang Juli ab sofort bundesweit zur Verfügung. Gesetzlich Versicherte haben demnach jetzt drei Möglichkeiten, ein E-Rezept einzulösen: die Gesundheitskarte, die E-Rezept-App oder einen Papierausdruck mit der Verordnungskennung.

Vor allem das Einlösen mit der Gesundheitskarte ist vergleichsweise bequem, da die Versicherten in der Apotheke nur die Karte in ein Lesegerät stecken müssen, ohne zusätzliche Dokumente oder PIN. Diese neue Möglichkeit hat bereits zu einem Anstieg der Einlösungen von E-Rezepten geführt, im August wurden erstmals mehr als 100.000 E-Rezepte pro Woche in Apotheken eingelöst.

-->