Gladiator 2 Trailer: So sieht die Fortsetzung aus

Gladiator gehört zu meinen Lieblingsfilmen und ist für mich bis heute einer der besten Filme aller Zeiten. Daher war ich durchaus überrascht, als bekannt wurde, dass 2024 mit Gladiator 2 eine Fortsetzung des Klassikers in die Kinos kommt.

Am 22. November geht es los und Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn und Fred Hechinger werden auch in alten und neuen Rollen auf der großen Leinwand begrüßen – der Film ist also hochkarätig besetzt.

