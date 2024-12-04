Handel

Globus vereinfacht Scan & Go mit dem Smartphone

Autor-Bild
Von
|
Globus

Das Einzelhandelsunternehmen Globus bietet seit geraumer Zeit das Einkaufen per Scan & Go an. Damit können registrierte Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen, sparen sich also den Weg an die klassische Kasse. Das klappt mit einem klassischen Handgerät, welches im Markt ausgegeben wird, oder auch mit der „Mein Globus“ Smartphone-App.

Mit dem neuesten Update der App wurde nicht nur der Vorbestellservice nativ in die App integriert, sondern auch Scan & Go vereinfacht. Das Einscannen eines Startcodes ist nicht mehr notwendig. Nach der Auswahl des Marktes kann der Kunde direkt mit dem Scannen der Ware beginnen.

Weitere Informationen zu Scan & Go gibt es auf der Globus-Website.

https://apps.apple.com/de/app/mein-globus/id1405626786

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.globus.meinglobus


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Globus vereinfacht Scan & Go mit dem Smartphone
Weitere Neuigkeiten
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität
Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
in Mobilität
ING Deutschland startet Echtzeitüberweisungen für alle Kunden
in Fintech
Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro aus Aluminium: Warum es einen Schritt „zurück“ geht
in Smartphones
Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft
in Mobilität