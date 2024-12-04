Globus vereinfacht Scan & Go mit dem Smartphone

Das Einzelhandelsunternehmen Globus bietet seit geraumer Zeit das Einkaufen per Scan & Go an. Damit können registrierte Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen, sparen sich also den Weg an die klassische Kasse. Das klappt mit einem klassischen Handgerät, welches im Markt ausgegeben wird, oder auch mit der „Mein Globus“ Smartphone-App.

Mit dem neuesten Update der App wurde nicht nur der Vorbestellservice nativ in die App integriert, sondern auch Scan & Go vereinfacht. Das Einscannen eines Startcodes ist nicht mehr notwendig. Nach der Auswahl des Marktes kann der Kunde direkt mit dem Scannen der Ware beginnen.

Weitere Informationen zu Scan & Go gibt es auf der Globus-Website.

https://apps.apple.com/de/app/mein-globus/id1405626786

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.globus.meinglobus