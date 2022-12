God of War: Amazon-Serie soll sich stark am Spiel orientieren

Wenn ein Buch, ein Spiel oder ein anderer Inhalt eine Vorlage für eine Serie oder einen Film ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Fans werden enttäuscht oder sie sind zufrieden. Das liegt daran, dass meistens eine bekannte und beliebte Marke genutzt wird und die Erwartungen dann natürlich dementsprechend groß sind.

God of War: Amazon orientiert sich am Original

Gegenüber Collider hat Vernon Sander von den Amazon Studios aber verraten, dass sich die Fans von God of War keine Sorgen machen müssen. Amazon hat die Serie für Prime Video eingekauft und das Script steht schon. Man möchte sich an das Original halten, denn die PlayStation-Spiele bieten eine sehr gute Grundlage.

Bei Amazon ist man davon überzeugt, dass God of War „eine große“ Show wird und als Beispiel nannte man die aktuelle Adaption von Herr der Ringe, die bisher von 100 Millionen Menschen weltweit gestreamt wurde. Doch misst man so Erfolg? Die Nutzerstimmen bei Metacritic und IMDb sind ja nicht unbedingt davon begeistert.

Sony hat viele PlayStation-Marken in den letzten Monaten an Filmstudios verkauft und bei einigen habe ich ein gutes Gefühl (HBO mit The Last of Us), bei anderen bin ich mir noch unsicher (Netflix mit Horizon), hier bin ich aber etwas skeptisch. Was aber auch daran liegt, dass ich die Spiele mag und die Erwartungen hoch sind.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Loki, The Mandalorian und mehr: Das erwartet euch 2023 bei Disney+ Die Januar-Neuheiten bei Disney+ waren etwas mager, daher hat man nochmal nachgelegt und ein kurzes Video mit einer Preview für 2023 veröffentlicht. Und da wird es einige Neuheiten geben, die bisher sehr gut bei den Nutzern ankamen. Wir werden kommendes…20. Dezember 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->