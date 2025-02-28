God of War: Neues PlayStation-Spiel deutet sich offiziell an

Sony hat wohl eine Überraschung für Fans von God of War im kommenden Monat geplant, denn es soll eine Remastered-Reihe zum Jubiläum geben. Ein ganz neues God of War steht in diesem Jahr nicht an, aber es soll wohl in Entwicklung sein.

Darauf deuten jetzt auch mehrere Jobeinträge bei Santa Monica Studios hin, denn es werden mehrere Designer gesucht, die explizit Erfahrung mit God of War haben. Es ist Voraussetzung für den Job, dass man mit der PlayStation-Reihe vertraut ist.

Es wird derzeit vermutet, dass das nächste God of War (es könnte auch wieder mehrere Spiele geben) die ägyptische Mythologie behandelt und Cory Barlog (Chef des Studios) hat vor ein paar Jahren schon verraten, dass er das gerne tun würde.

Ich glaube nicht, dass wir das neue God of War so schnell sehen werden, ich gehe sogar fast davon aus, dass wir schon über die PlayStation 6 sprechen, bis die neue Reihe startet. Vielleicht bestätigt Sony aber die Entwicklung schon etwas früher.