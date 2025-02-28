Gaming

God of War: Neues PlayStation-Spiel deutet sich offiziell an

Sony hat wohl eine Überraschung für Fans von God of War im kommenden Monat geplant, denn es soll eine Remastered-Reihe zum Jubiläum geben. Ein ganz neues God of War steht in diesem Jahr nicht an, aber es soll wohl in Entwicklung sein.

Darauf deuten jetzt auch mehrere Jobeinträge bei Santa Monica Studios hin, denn es werden mehrere Designer gesucht, die explizit Erfahrung mit God of War haben. Es ist Voraussetzung für den Job, dass man mit der PlayStation-Reihe vertraut ist.

Es wird derzeit vermutet, dass das nächste God of War (es könnte auch wieder mehrere Spiele geben) die ägyptische Mythologie behandelt und Cory Barlog (Chef des Studios) hat vor ein paar Jahren schon verraten, dass er das gerne tun würde.

Ich glaube nicht, dass wir das neue God of War so schnell sehen werden, ich gehe sogar fast davon aus, dass wir schon über die PlayStation 6 sprechen, bis die neue Reihe startet. Vielleicht bestätigt Sony aber die Entwicklung schon etwas früher.

Playstation Vr Psvr2 Detail

PlayStation VR2: Sony senkt den Preis dauerhaft

Sony hat heute bekannt gegeben, dass man den Preis des VR-Headsets für die PS5 dauerhaft senkt, ab März liegt dieser…

27. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Schrieb ich schon an anderer Stelle, God of War 1 – 3 + Ascension von PS2 und 3 und die beiden PSP Games als schöne Remakes wären schon cool, besser als die beiden aktuellen God of War Games sind die alten allemal.

    Antworten
  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Noch ein Remaster, darauf hat die Welt gewartet… nicht.

    Antworten
    1. Tom 💎
      sagt am zu Dennis ⇡

      Du bist nicht die Welt. Ich finde am Konzept, ein älteres Spiel zu verbessern, absolut nichts verkehrt.

      Antworten
      1. Dennis 🏅
        sagt am zu Tom ⇡

        Dann sind meine Ansprüche halt höher, dass ist ok. 👌

        Antworten
        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu Dennis ⇡

          Hmm, also ältere Spiele sind in der Regel weitaus anspruchsvoller als neue Spiele.

          Antworten

