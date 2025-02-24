Gaming

God of War: Sony plant eine Überraschung zum 20. Jubiläum

Sony ist dafür bekannt, dass man wichtige Jubiläen feiert und in diesem Jahr steht bei God of War ein großes Jubiläum an, denn die Reihe wird 20 Jahre alt. Es ist wohl ein ganz neues Spiel in Entwicklung, aber das kommt noch nicht in diesem Jahr.

Seit letztem Jahr stehen aber „mehrere Spiele“ im Raum und dabei soll es sich laut Jeff Grubb um eine Remastered-Kollektion der griechischen Sage von God of War handeln. Die Ankündigung von dieser soll angeblich zeitnah zum Jubiläum erfolgen.

Das erste God of War erschien am 22. März 2005, in knapp einem Monat werden wir also vermutlich wissen, ob das stimmt und ob Sony eine Überraschung für die Fans der Reihe parat hat. Einige haben schon bei der letzten State of Play mit der Ankündigung gerechnet, aber Sony möchte das Jubiläum feiern und es hervorheben.

Cyberpunk 2077 V Header

Cyberpunk 2077: Nachfolger soll sich noch lebendiger anfühlen

CD Project Red arbeitet bereits an einem Nachfolger für Cyberpunk 2077, den man offiziell bestätigt hat und Projekt „Orion“ nennt.…

21. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Remakes der ersten vier Teile von PS2 und PS3? Und vielleicht auch der beiden PSP Teile? Die sind einfach alle massiv besser als die beiden mit Daddy Kratos.

    Antworten

