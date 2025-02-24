God of War: Sony plant eine Überraschung zum 20. Jubiläum

Sony ist dafür bekannt, dass man wichtige Jubiläen feiert und in diesem Jahr steht bei God of War ein großes Jubiläum an, denn die Reihe wird 20 Jahre alt. Es ist wohl ein ganz neues Spiel in Entwicklung, aber das kommt noch nicht in diesem Jahr.

Seit letztem Jahr stehen aber „mehrere Spiele“ im Raum und dabei soll es sich laut Jeff Grubb um eine Remastered-Kollektion der griechischen Sage von God of War handeln. Die Ankündigung von dieser soll angeblich zeitnah zum Jubiläum erfolgen.

Das erste God of War erschien am 22. März 2005, in knapp einem Monat werden wir also vermutlich wissen, ob das stimmt und ob Sony eine Überraschung für die Fans der Reihe parat hat. Einige haben schon bei der letzten State of Play mit der Ankündigung gerechnet, aber Sony möchte das Jubiläum feiern und es hervorheben.