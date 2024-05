God of War Ragnarök kommt auf den PC und verärgert viele Nutzer

Sony sorgte vor ein paar Wochen für einen kleinen Shitstorm bei PC-Nutzern, als man für Helldivers 2 plötzlich einen PSN-Account (PlayStation Network) zur Pflicht machen wollte. Die Kritik war allerdings so groß, dass Sony später doch einknickte.

Jetzt versucht man es erneut, denn diese Woche wurde wie erwartet God of War Ragnarök für den PC angekündigt, der PS5-Blockbuster startet am 19. Oktober. Im Kleingedruckten sieht man, dass der PSN-Account eine Voraussetzung dabei ist.

Man merkt, dass Sony diesen Account bei PC-Spielern zunehmend pushen möchte und das auch bei Singleplayer-Spielen. Wobei man sich bei Ghost of Tsushima: Director’s Cut vor ein paar Tagen dagegen entschieden hat, es herrscht also auch intern bei Sony noch Uneinigkeit. Der Account-Zwang bringt ein Problem mit.

In einigen Regionen, in denen Steam eigentlich verfügbar ist, gibt es allerdings kein PlayStation Network, das Spiel kann dort also nicht angeboten werden. Sony will aber lieber neue PSN-Nutzer als Verkäufe. Mal schauen, ob man das durchzieht.

Zum Spiel selbst: Klarer Pflichtkauf für mich. Eines der besten PS5-Spiele von 2022 und auch allgemein eines der besten Spiele dieser Generation bisher. Man sollte für Ragnarök allerdings das erste God of War (gibt es für PC) durchgespielt haben.

