Astro Bot für die PS5 kommt im September: Ein persönlicher Wunsch wird erfüllt

Sony liefert die PlayStation 5 mit einem Spiel aus, wobei es eher eine kleine Demo ist. Bei Astro Bot kann man die Funktionen des DualSense-Controllers in vollem Umfang kennenlernen. Doch ich muss gestehen, dass ich ein großer Fan davon bin.

Ich habe die Demo schon ein paar Mal durchgespielt, einmal im Jahr komme ich auf die Idee und man ist ja auch in wenigen Stunden durch. Doch jedes Mal wünsche ich mir, dass das Team hinter dieser Demo ein vollwertiges PS5-Spiel liefern wird.

Das kommt, und zwar am 6. September. Sony hat im Rahmen der State of Play das neue Astro Bot für die PS5 angekündigt und es handelt sich ein vollwertiges Spiel, welches man kaufen muss. Ein Preis fehlt, aber der Vorverkauf startet am 7. Juni.

Es gibt 6 Galaxien mit über 80 Level, über 15 neue Optionen, die den Controller nutzen, über 70 neue Gegner und Sony verspricht viele Gastauftritte von anderen (alten und neuen) PlayStation-Marken. Eine physische Version erscheint auch.

Genau das stand auf meiner Wunschliste ganz oben und wenn man das Level der Demo über ein ganzes Spiel halten kann oder es vielleicht noch übertrifft, dann wird das womöglich mein Spiel des Jahres. Klingt banal, aber das ist mein Highlight.

