God of War: Sony hat große Pläne für die PlayStation

Sony soll große Pläne für God of War haben und wir haben 2023 gehört, dass God of War Ragnarök: Valhalla noch nicht das Ende der Geschichte ist. Es soll aber nicht nur ein neues Spiel bei Sony geben, angeblich gibt es mehrere neue Projekte.

Eine mittlerweile vertrauenswürdige Quelle hat verraten, dass nicht nur die Santa Monica Studios an God of War arbeiten. Klingt so, als ob Sony also auch noch ein anderes PlayStation Studio (oder mehrere) mit einem neuen Spiel beauftragt hat.

Was ist geplant? Wir wissen es nicht. Womöglich ein weiteres DLC, welches dann vielleicht auch etwas kostet? Ein Spiel rund um Atreus? Ein Live-Service-Spiel? Die Entwickler haben bisher nicht enttäuscht, daher bin ich auf die Zukunft gespannt.

