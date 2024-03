Starfield soll noch 2024 auf der PlayStation 5 landen

Microsoft hat vor ein paar Tagen eine Plattform-Offensive für Xbox-Spiele gestartet und die ersten Titel für andere Konsolen veröffentlicht. Es sei ein Anfang und man plant weitere Spiele, allerdings wollte Microsoft bei der Ankündigung keine nennen.

Im Rahmen eines kleinen Events betonte Microsoft zwar, dass Starfield und das neue Indiana Jones nicht dabei sind, in einem Interview gab Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, später allerdings auch an, dass man kein Spiel ausschließen kann.

Starfield kommt auf die PlayStation 5

Jetzt hören wir von einer mittlerweile guten Quelle, dass Starfield noch in diesem Jahr auf der PlayStation 5 von Sony landen wird. Ein Release ist im November oder Dezember geplant, die entsprechende Ankündigung ist bisher aber nicht bekannt.

Doch das war es noch nicht, denn für 2025 sind laut Quelle noch deutlich größere Xbox-Spiele für die PlayStation geplant. Was ist größer? Ich denke da an Spiele wie Halo oder die Gears-Reihe. Theoretisch könnte also jedes Xbox-Spiel kommen.

Harry Potter und mehr: Warner erntet Kritik für Aussage zu neuen Spielen Hogwarts Legacy ist das erfolgreichste Spiel von 2023 und verkaufte sich extrem oft und Suicide Squad ist schon jetzt ein sicherer Flop für 2024. Das eine ist ein hochwertiges AAA-Singleplayer-Spiel, […]6. März 2024 JETZT LESEN →

-->