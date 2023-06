Goldener Windbeutel 2023: Diese fünf Produkte stehen zur Wahl

Die Verbraucherorganisation foodwatch hat die Wahl zum Goldenen Windbeutel 2023 eröffnet, bei der Verbraucher über die dreisteste Werbelüge des Jahres abstimmen können.

Fünf Produkte wurden von foodwatch nominiert: die Trinkmahlzeit von Yfood, das Porridge von 3 Bears, die Pom-Bär Backofen-Minis von Intersnack und die Philadelphia mit Ziegenkäse und Tuc Bake Rolls von Mondelez. Diese Produkte stehen laut foodwatch stellvertretend für Verbrauchertäuschung im Supermarkt.

Kandidat Nr. 1: Philadelphia mit Ziegenkäse und Rosmarin von Mondelez

Name und Verpackungsgestaltung erwecken den Eindruck, es handelt sich um ein Ziegenkäseprodukt. Erst versteckt im Kleingedruckten erfährt man: Der Ziegenfrischkäse-Anteil liegt gerade einmal bei 3 Prozent! Dafür enthalten: Aroma.

Kandidat Nr. 2: Pom-Bär Ofen Minis von Intersnack Deutschland

Die Pom-Bär Ofen Minis in den Geschmacksrichtungen „Paprika“ und „Sour Cream Style“ richten sich an Kinder und werben mit „50 Prozent weniger Fett“ – doch dafür enthalten die Chips in Bärenform etwa sechs Mal so viel Zucker wie die Original Pom-Bären und dürften nach den Empfehlungen der WHO gar nicht erst an Kinder beworben werden.

Kandidat Nr. 3: Trinkmahlzeit von Yfood

Auf der Verpackung des Drinks prangt der Slogan „This is Food“. Eine 500ml-Flasche soll eine Mahlzeit ersetzen und wird als gesund, ausgewogen und vollwertig beworben. Tatsächlich handelt es sich schlicht um Milch mit Wasser und ein paar zugesetzten Vitaminen, Mineralien und Süßstoff – überteuert verkauft für 3,99 Euro. Künftig wird Yfood mit dem Nutri-Score E bewertet.

Kandidat Nr. 4: Tuc Bake Rolls von Mondelez

Mondelez verkauft die Bake Rolls, die zuvor unter der Marke 7Days im Supermarkt-Regal lagen, neuerdings unter der Marke Tuc. Es handelt sich quasi um das gleiche Produkt – nur wird es jetzt deutlich teurer verkauft: Kosteten 250 Gramm im Einzelhandel zuvor 1,39 Euro, so müssen für 150 Gramm jetzt 1,99 Euro hingelegt werden. Eine versteckte Preiserhöhung von 139 Prozent!

Kandidat Nr. 5: Porridge von 3 Bears

Das Start-Up 3 Bears bewirbt sein „Porridge“ mit einigem Brimborium: Der „Kernige Klassiker“ sei ein „Solo-Star“ – eine „geheime Mischung aus Vollkornhaferflocken. Garantiert ohne zugesetzten Zucker oder künstliche Zusätze.“ Der Blick auf die Zutatenliste zeigt: Es handelt sich schlicht und einfach um 100 % Haferflocken. Dafür müssen die Verbraucher:innen tief in die Tasche greifen: Für 400 Gramm Haferflocken werden 3,99 Euro fällig. Zum Vergleich: Eigenmarken-Haferflocken von Kaufland oder Rewe bekommt man schon für 79 Cent (500 Gramm). Selbst Bio-Haferflocken von Alnatura kosten nur 1,19 Euro (500 Gramm).