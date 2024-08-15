Google hat ein ganz neues USB-C-Ladegerät

Google präsentierte diese Woche nicht nur neue Smartphones, man hat auch neues Zubehör für die neue Pixel-Reihe vorgestellt. Ganz neu ist ein USB-C-Ladegerät mit 45 Watt, welches Google für 34,99 Euro verkauft und das man vorbestellen kann.

Mit diesem USB-C-Ladegerät „lassen sich kompatible Pixel-Geräte schnell und effizient laden“, so Google, man kann es aber natürlich auch mit anderen Geräten nutzen. Die Pixel-Reihe wird ohne Netzteil ausgeliefert, es gibt hier nur ein Kabel.

35 Euro sind zwar nicht übertrieben, da verlangt Apple mehr und bietet weniger Leistung, aber es gibt viele Alternativen bei Amazon, die günstiger sind und oft ein paar Extras mehr (wie mehr Anschlüsse) bieten. Aber viele kaufen ja immer noch gerne direkt beim Hersteller und die verdienen damit eben auch sehr gutes Geld.

Google bietet das neue USB-C-Ladegerät nur in einer Farbe an (Snow) und es sieht zwar nicht schlecht aus, aber für mich wäre der USB C-Port an einer Stelle, die hier im Haushalt oft ungeeignet ist. Ich benötige den/die Port(s) eher auf der Rückseite.

