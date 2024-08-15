Zubehör

Google hat ein ganz neues USB-C-Ladegerät

Google Usb C Ladegeraet

Google präsentierte diese Woche nicht nur neue Smartphones, man hat auch neues Zubehör für die neue Pixel-Reihe vorgestellt. Ganz neu ist ein USB-C-Ladegerät mit 45 Watt, welches Google für 34,99 Euro verkauft und das man vorbestellen kann.

Mit diesem USB-C-Ladegerät „lassen sich kompatible Pixel-Geräte schnell und effizient laden“, so Google, man kann es aber natürlich auch mit anderen Geräten nutzen. Die Pixel-Reihe wird ohne Netzteil ausgeliefert, es gibt hier nur ein Kabel.

Google Usb C Netzteil

35 Euro sind zwar nicht übertrieben, da verlangt Apple mehr und bietet weniger Leistung, aber es gibt viele Alternativen bei Amazon, die günstiger sind und oft ein paar Extras mehr (wie mehr Anschlüsse) bieten. Aber viele kaufen ja immer noch gerne direkt beim Hersteller und die verdienen damit eben auch sehr gutes Geld.

Google bietet das neue USB-C-Ladegerät nur in einer Farbe an (Snow) und es sieht zwar nicht schlecht aus, aber für mich wäre der USB C-Port an einer Stelle, die hier im Haushalt oft ungeeignet ist. Ich benötige den/die Port(s) eher auf der Rückseite.

Google Pixel Watch 3 Puls

Google Pixel Watch 3 kommt mit ganz neuer Puls-Funktion

Google hat eine neue Funktion für die Pixel Watch 3 vorgestellt, die sich nicht im Vorfeld angedeutet hat, die ich…

14. August 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



  1. Marko 🏅
    sagt am

    Interessant das ein 45 Watt Netzteil verkauft wird, aber keines der Pixel Geräte auch nur ansatzweise die 45 Watt Ladegeschwindigkeit ermöglicht.

    Antworten
    1. Kölner 🏅
      sagt am zu Marko ⇡

      Das war ja schon beim bisherigen 30W Typen so :-D

      Antworten
    2. Pitsch 👋
      sagt am zu Marko ⇡

      Pixel 9 pro XL kann mit über 30 Watt (nicht Kontaktlos) laden, das bisherige Netzteil hat „nur“ Watt Leistung.

      Antworten
      1. Jan 🏆
        sagt am zu Pitsch ⇡

        Das 9 Pro XL kann bis zu 37W per Kabel, die anderen Modelle liegen bei bis zu 27W. Gibt Google selbst im Kleingedruckten an. Ermöglicht, wie bei den Vorgängern, vermutlich wieder über PPS wie bei Samsung.

        Antworten

