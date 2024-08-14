Wearables

Google Pixel Watch 3 kommt mit ganz neuer Puls-Funktion

Google hat eine neue Funktion für die Pixel Watch 3 vorgestellt, die sich nicht im Vorfeld angedeutet hat, die ich aber sehr interessant finde und der Google sogar einen eigenen Eintrag und ein eigenes Video gewidmet hat. Sie heißt Loss of Pulse.

Die Funktion überwacht euch also und falls ihr ein paar Sekunden keinen Puls habt, dann wird der Notruf gewählt. Kennt man so bereits von anderen Dingen wie Sturz. Zum Start wird es diese Funktion aber leider noch nicht hier in Deutschland geben.

Google hat zwar bereits die Zertifizierung für einige Länder in Europa, und unsere Nachbarländer Österreich, Schweiz oder Frankreich sind dabei, aber weitere Länder sollen laut Google erst „später“ folgen. Es könnte bei uns also auch 2025 werden.

Ich bin ja für solche neuen Health-Funktionen zu haben und freue mich, dass die kleinen Wearables hier immer besser und umfangreicher werden. Das ist zwar auch ein Verkaufsargument für eine neue Generation geworden, diese Funktion kommt nicht auf ältere Modelle der Google Pixel Watch, aber für die Gesundheit lohnt sich das.

  1. Robin ☀️
    sagt am

    Wenn man keinen Puls mehr hat, dann war es das. Was die meinen ist wohl, dass Kammerflimmern erkannt wird. Aber ich glaube, das versteht otto-normal halt nicht :D

    1. David 👋
      sagt am zu Robin ⇡

      Nun, keinen Puls zu haben heißt ja erstmal nur, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen, auch klinischer Tod genannt. Das ist ein unter Umständen durch schnelle medizinische Hilfe umkehrbarer Zustand. Allerdings ist dabei Eile geboten, da aufgrund des Sauerstoffmangels innerhalb weniger Minuten irreperable Schäden am Gehirn auftreten. Und hierbei dürfte dieses Feature ansetzen, um ganz ohne menschliches Zutun innerhalb kürzester Zeit geeignete Rettungskräfte zum Notfallpatienten zu bringen.

  2. Jonas 🏅
    sagt am

    An und für sich spannende Funktion. Abzuwarten bleibt die Zuverlässigkeit

