Google Pixel Watch 3 kommt mit ganz neuer Puls-Funktion

Google hat eine neue Funktion für die Pixel Watch 3 vorgestellt, die sich nicht im Vorfeld angedeutet hat, die ich aber sehr interessant finde und der Google sogar einen eigenen Eintrag und ein eigenes Video gewidmet hat. Sie heißt Loss of Pulse.

Die Funktion überwacht euch also und falls ihr ein paar Sekunden keinen Puls habt, dann wird der Notruf gewählt. Kennt man so bereits von anderen Dingen wie Sturz. Zum Start wird es diese Funktion aber leider noch nicht hier in Deutschland geben.

Google hat zwar bereits die Zertifizierung für einige Länder in Europa, und unsere Nachbarländer Österreich, Schweiz oder Frankreich sind dabei, aber weitere Länder sollen laut Google erst „später“ folgen. Es könnte bei uns also auch 2025 werden.

Ich bin ja für solche neuen Health-Funktionen zu haben und freue mich, dass die kleinen Wearables hier immer besser und umfangreicher werden. Das ist zwar auch ein Verkaufsargument für eine neue Generation geworden, diese Funktion kommt nicht auf ältere Modelle der Google Pixel Watch, aber für die Gesundheit lohnt sich das.