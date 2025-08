Google integriert neue Quellen- und Audiofunktionen in NotebookLM

Google hat neue Funktionen für sein KI-gestütztes Notiztool NotebookLM vorgestellt. Nutzer können nun nicht nur eigene Inhalte hochladen und analysieren lassen, sondern auch externe Quellen direkt über die Plattform entdecken. Dazu beschreibt der Nutzer ein Interessensgebiet, woraufhin NotebookLM relevante Webquellen analysiert, auswählt und zur Integration in das persönliche Notebook anbietet. Die Funktion soll laut Google helfen, neue Themen schnell zu erschließen und passende Materialien leichter zugänglich zu machen.

Bei der Quellensuche werden potenziell hunderte von Websites in Echtzeit durchsucht. Anschließend erhält der Nutzer bis zu zehn Empfehlungen, jeweils mit einer kommentierten Zusammenfassung zur thematischen Relevanz. Diese Quellen können in das eigene Projekt übernommen und mit anderen NotebookLM-Werkzeugen weiterverwendet werden, z. B. zur Erstellung von Briefings oder FAQs. Der Zugriff auf die Originalquellen bleibt erhalten, ebenso wie die Möglichkeit, sie im Chat zu diskutieren oder Notizen zu machen.

Audio-Zusammenfassungen in über 50 Sprachen

Darüber hinaus bietet NotebookLM jetzt Audio-Zusammenfassungen in über 50 Sprachen, darunter auch Deutsch. Diese Funktion, die bisher nur in englischer Sprache verfügbar war, wandelt Texte in gesprochene Inhalte um, die als podcast-ähnliche Zusammenfassungen wiedergegeben werden. Die Funktion basiert auf Googles AI-Modell Gemini 2.5 Pro und passt sich automatisch an die bevorzugte Sprache des Nutzerkontos an. Die Ausgabesprache kann auch manuell in den Einstellungen geändert werden.

Die neue Funktion soll unter anderem das mehrsprachige Lernen unterstützen. So können Lernende beispielsweise auf Inhalte in verschiedenen Sprachen zugreifen und sich die Kernaussagen jeweils in ihrer bevorzugten Sprache anhören. Google positioniert die Neuerung als Beitrag zur besseren Zugänglichkeit von Informationen und zum Abbau von Sprachbarrieren. Die praktische Umsetzung erfolgt direkt über die Plattform notebooklm.google.com.

-->