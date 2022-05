Google I/O 2022 im Livestream: Pixel Watch, Android 13 und mehr

In genau 24 Stunden startet die Google I/O 2022 und auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Details zur neuen Software geben. Wir werden erfahren, was mit Android 13 kommt, wie es mit Wear OS weitergeht und Themen wie Android Auto und Google TV spielen sicher auch eine wichtige Rolle auf der Veranstaltung.

Die Entwicklermessen von Google und Apple legen den Fokus zwar immer auf die Software, doch in diesem Jahr steht auch viel Hardware im Raum. Wir könnten das Google Pixel 6a sehen, es könnte neue Google Pixel Buds Pro geben, vielleicht ist eine Preview der Google Pixel Watch geplant – und ein Pixel Fold als Wildcard.

Google hat wie immer eine Eröffnungskeynote geplant, die am 11. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Ihr könnt diese auf der I/O-Seite von Google verfolgen und natürlich gibt es auch einen Livestream bei YouTube. Ich bin gespannt, vor allem (falls sie wirklich gezeigt wird) die Smartwatch von Google interessiert mich.

