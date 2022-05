Sony Xperia: Wie läuft es gerade bei den Android-Smartphones?

USB C für alle (auch das iPhone): Jetzt wird es konkret

Nach vielen Jahren und Diskussionen ging es in den letzten Monaten dann doch auf einmal recht zügig und es sieht so aus, als ob wir bald USB C als Standard bei den „mittelgroßen“ Geräten bekommen werden - das gilt dann…9. Mai 2022 JETZT LESEN →